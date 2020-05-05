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去年50萬今年119人 香港幾乎看不見陸客

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
香港旅遊業聯業工會聯會理事長梁芳遠表示，五一小長假香港不是黃金周，是黑炭周，她直言香港旅遊業已由寒冬進入冰河時代。取自中新網
香港旅遊業聯業工會聯會理事長梁芳遠表示，五一小長假香港不是黃金周，是黑炭周，她直言香港旅遊業已由寒冬進入冰河時代。取自中新網

連休5天的大陸五一黃金周今日結束，雖未重演往年人擠人的盛況，但遊客總數破億，人氣仍十分可觀。 相較大陸旅遊回暖，香港旺角、銅鑼灣等主要商業區人流稀疏，遊客朝聖必到的珠寶、禮品店鋪更是門可羅雀。

去年五一黃金周，香港單日接待陸客近50萬人次；今年單日陸客降到119人次。香港旅遊業聯業工會聯會理事長梁芳遠表示，五一小長假香港不是黃金周，是黑炭周，她直言香港旅遊業已由寒冬進入冰河時代。

中新社報導，香港五一長假天氣晴好，但尖沙咀文化中心海濱依舊人氣不旺，往年人頭攢動的陸客旅遊團不見蹤影。

受疫情影響，香港迪士尼樂園、海洋公園今年1月底宣佈暫停營業至今，香港多個旅遊景點陸續關閉，不少知名餐廳、商店、酒店也先後出現停業潮、倒閉潮。

香港特區立法會旅遊界議員姚思榮表示，今年是自2003年陸客赴港「個人游〈自由行〉推出以來，香港首次出現「零團來港」的勞動節假期。

梁芳遠稱，五一假期一直是遊客到港旅遊的黃金期，往年平均每日有兩三百個大陸旅行團到港。如今疫情在全球肆虐，訪港人數減少99%，現在是零。

諷刺的是，旅行社被迫停團、幾乎停業，但是梁芳遠表示，「我們很忙呀，忙什麼呀？忙著退團，就是在辦理退團手續，真的很悲哀。」

香港五一長假天氣晴好，但尖沙咀文化中心海濱依舊人氣不旺，往年人頭攢動的陸客旅遊團不見蹤影。取自中新網
香港五一長假天氣晴好，但尖沙咀文化中心海濱依舊人氣不旺，往年人頭攢動的陸客旅遊團不見蹤影。取自中新網

香港迪士尼 陸客 黃金周

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