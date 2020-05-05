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反擊龐培歐 陸官媒大集結

聯合報 / 記者蔡敏姿／綜合報導
新冠肺炎疫情源頭爭議不斷，美國總統川普稱，病毒來自武漢實驗室。圖為2015年科研人員在剛成立的武漢P4實驗室內進行各項演練。（新華社）
新冠肺炎疫情源頭爭議不斷，美國總統川普稱，病毒來自武漢實驗室。圖為2015年科研人員在剛成立的武漢P4實驗室內進行各項演練。（新華社）

新冠肺炎疫情源頭爭議不斷，美國國務卿龐培歐稱，有大量證據顯示新冠病毒始於武漢一個實驗室。中共新華社、人民日報、環球時報等官媒昨集中火力回擊，指龐培歐為了大選撒謊、抹黑中國，甚至稱「龐培歐的嘴，騙人的鬼」。

新華社國際時評稱，隨著美國疫情加重，龐培歐的媒體曝光率也高了起來。他頻繁露面不為別的，只為抹黑中國、構陷中國。該時評稱，龐培歐拿不出事實與證據，正在成為國際輿論場中最具代表性的破壞力量。

環球時報社評稱，美國政府在以罕見的力度發動一場宣傳攻勢，試圖把當前全球抗疫的清晰畫面攪亂。抗疫最大任務是控制疫情，減少死亡，並且在此基礎上恢復經濟，而美國政府在這兩方面做的都是世界上最差之一，於是他們把病毒起源問題突出出來，試圖在美國大選臨近時重置輿論注意力，為自己不利地位翻盤。

文章批評，病毒起源是嚴肅的科學問題，變成了由政治驅動、情報加料、外交指控的攻擊鏈。這樣的操作不僅反科學，而且是骯髒的，是對民眾的公然愚弄。

人民日報則批評美國政客以造謠中傷「中國抗疫」，有悖國際正義。文章稱，中國大陸在疫情中挽救生命，美國一些政客選擇性無視、挑釁性生事、偏執性發難。文章稱，有些人鼓吹的所謂「人權」向中國大陸發難，是對自身失責的掩蓋，亦是對合作抗疫的攪局。

龐培歐 新冠肺炎

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