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保證10年政治正確？ 港台電影人：頭上一把刀

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香港《蘋果日報》上周三（4月29日）引述消息指，中國官方已口頭通知各大影片平台及影視公司，只要不是無可取代的港台幕前幕後人員，若沒有表態是愛國者，盡量不采用。德國之聲中文網
香港《蘋果日報》上周三（4月29日）引述消息指，中國官方已口頭通知各大影片平台及影視公司，只要不是無可取代的港台幕前幕後人員，若沒有表態是愛國者，盡量不采用。德國之聲中文網

香港《蘋果日報》上周三（4月29日）引述消息指，中國官方已口頭通知各大影片平台及影視公司，只要不是無可取代的港台幕前幕後人員，若沒有表態是愛國者，盡量不采用，又指優酷丶騰訊及愛奇藝等多個主流平台的合同新增條款，參演的港台藝人須作出10年保證不會因政治取向遭封殺，違約要賠償。

報導又引述北京一名制作公司高層透露，最近送檢一部網絡電影時，因其中一名演員來自香港，電影局要求該公司出聲明保證該演員是「愛國愛港，不是搞港獨份子」，演員也要寫政治立場保證書，「保證政治正確才可以在大陸發展」。

國台辦：純屬捏造

事件引起各界嘩然，台灣陸委會副主委邱垂正呼籲中國，不應以政治介入影視創作，此做法會使兩岸距離漸行漸遠。國台辦則回應指，有關報導「純屬捏造」，批評民進黨當局及一小撮台獨勢力散布假消息，蓄意制造同胞間的矛盾和隔閡。

台灣《蘋果》上周曾向10多名藝人丶經紀人丶制作人丶導演探詢相關規定，回應幾乎都是「沒聽說」丶「不知道」。

港電影人：仍計劃用台演員

德國之聲也分別向3名在中國大陸從事電影業的香港人了解，3人均指業內一直流傳類似風聲，惟未見過報導所指的合同。

其中一人指自從去年10月丶11月香港反送中局勢緊張，已傳出大陸當局會加強審查香港丶台灣的台前幕後人員，但至今未見有實質行動，她本人作為幕後人員也沒有被審查過。她又透露，目前正在籌備的電影仍計劃起用台灣演員，「商業電影在選角上還是以市場主導，除非演員牽涉政治才會特別謹慎，但立場很鮮明的藝人本來就不會接這類戲」。

她相信有關措施可能一如大陸以往的政策「雷聲大雨點小」，不過坦言以當局的手法，「放出風聲就等於隨時都可以實施」，未知新冠疫情後會否有大動作。

港台藝人或有生機

另一名不願具名的香港電影人對德國之聲說，若此類合約屬實也毫不意外，「這是近10年來行內共知的，現在只不過把長久以來的恐懼明文化丶具體化」。

他估計這主要是大陸業界的商業考慮，因過往不少港台藝人因政治不正確遭封殺，作品被逼下架，令投資人損失慘重。他認為有關條款可降低投資人的風險，電影公司或更願意起用港台藝人，從市場角度看並非壞事，「保障老板，也保障藝人可以繼續在大陸發展演藝事業」。

「永遠的心理壓力」

不過他直言，從人權角度來看是倒退，影視圈失去言論自由丶持不同政見的自由，他擔心是頭上一把刀。「不只審查你的作品，還審查你的私生活和思想，如果要簽約更是永遠的心理危機感——封殺事小，賠錢事大，大陸電影票房估算動輒幾個億，你怎麼賠？」

北上發展多年，他承認內心早有恐懼，故一直謹言慎行，避免在社交媒體表達政見。他又指中國大陸是人治社會，是否表態丶怎樣表態因人而異，比如80丶90年代的巨星名氣大，官員和大眾都敬他們三分，他們享有不表態的權利，「周潤發丶梁朝偉丶劉德華丶郭富城丶金城武丶吳彥祖等等，他們有免死金牌，不會有人逼他們説什麼」；二線藝人則受到更多壓力，很多時候沒有沉默的權利，「不護旗會被罵翻」。

李澄欣/鄒宗翰（綜合報導）

本文章由德國之聲授權提供】

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