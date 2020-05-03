中國民眾因疫情滯留巴基斯坦 請求接回至今未果

「祖國接你回家」是中國近年來自我標榜強大的常用語。但因疫情滯留在巴基斯坦達一個半月的中國民眾控訴，他們曾向當地大使館及中國外交部請求派機接回，卻被互踢皮球，至今仍返國無門。

相形之下，同樣滯留在巴基斯坦的香港民眾，有319人已於4月30日搭乘港府派遣的專機返回香港，讓這些至今回不了家的中國民眾，心中除了失望無助，更不是滋味。

綜合英國廣播公司（BBC）中文網等媒體報導，北京民眾姚元（化名）3月中從中國飛往巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德，展開10天的自由行。但巴國政府3月21日宣布，鑑於新冠肺炎疫情，4月4日前所有進出航班全數取消。之後，巴國一再延長封航禁令，至今沒有解除。

這讓姚元及其他在巴基斯坦的中國民眾，被迫一次次地重新買機票，航班卻被一次次地取消，從此陷入了滯留當地的窘境

姚元累計至今，先後買過4次阿提哈德航空（Etihad Airways）、2次泰國航空、2次中國南方航空、1次巴基斯坦航空的機票，但全被取消。他形容，自己的心情「先是希望到失望，然後失望到絕望」。

姚元說，這1個半月買機票「就跟買彩票一樣，花了（人民幣）5、6萬結果一張都沒有中獎，而且很多次只退代金券，還要跟航空公司不斷交涉，損失不計其數的手續費」。

另一名滯留巴基斯坦的浙江民眾李明（化名），原本計劃3月22日返回中國，沒想到前一天巴國宣布封航，讓他沒辦法回國，因此趕不上自己的公司復工。他說，自己如果再不回去，就可能會失去工作。

根據報導，姚元和李明都曾求助中國駐巴基斯坦大使館。但姚元說，「大使館說『沒有權限』，即使國內要派飛機過來接我們，也不是他們能說了算的，需要國內統一調控」。

姚元表示，當他轉向中國外交部求助時，中國外交部的回答卻是，「已經把我的信息收集起來，發送給大使館了」。這樣，他的問題就又被踢回了大使館。

4月24日起是伊斯蘭教齋戒月。姚元和李明說，他們居住的旅社樓下，每天都有大批穆斯林聚集，在草地上席地而坐，卻極少有人戴口罩。由於擔心感染，兩人已經很少出門。

相形之下，香港政府4月25日表示，由於接獲滯留印度、巴基斯坦的香港居民求助，計劃派遣班機前往接運。截至4月24日，港府已聯繫上約3200名及2000名分別滯留在印度及巴基斯坦的香港居民。而其中的319人，已於4月30日搭乘港府專機返回香港。

港府當時公開表示，專機得以順利安排，「有賴中國外交部駐香港特別行政區特派員公署和中國駐巴基斯坦大使館的全力支持」。

相形之下，為回國一事已經筋疲力竭的姚元表示，看到港府接回港人這個消息，覺得「非常無助心寒」。中方「一邊是全力支持配合香港人包機撤僑，另一邊是自己被當做皮球一樣，反反覆覆地被踢來踢去」。