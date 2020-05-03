聯合問責 美華人團體向中共索賠

新華社日前在推特上發布一段名為「病毒往事」（Once upon a Virus）的短片，代表中國的兵馬俑樂高稱，中國從新型疫情之初，就不斷向世界作出警告，但短片中代表美國的自由女神像，則是從頭到尾無視警告，短片藉此暗諷美國出事就甩鍋給中國。此短片在推特已獲得超過150萬次觀看。

2020-05-03 14:50