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聯合問責 美華人團體向中共索賠
近日，美國數個華人團體分別要求就新冠病毒大流行問責相關組織，並聯合起來向中共索賠，發起成立「華人控告習共病毒索賠集團」，已於4月28日正式進入法律程序。
美國之音報導，加州「洛杉磯視覺藝術家協會」向世界衛生組織提出，為什麼該組織與中國合作、於今年2月發布的「2019 新冠病毒報告」沒有提到中國的零號病人。
據報導，與此同時，「華人控告習共病毒索賠集團」控訴「以習近平為首的中國共產黨及其統治的政府」，要求「為欺騙中外人民、掩蓋事實真相、造成不可彌補的生命和經濟損失」負責，並進行索賠。
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