中國被指是毒源 人民日報嗆美：索賠鬧劇是文明之恥

全球疫情肆虐過後，各國的抗疫戰場也逐漸轉移到政治領域。針對有美國政治人物宣稱病毒來自中國，並向中國要求賠償，中國官媒人民日報發表一篇「人民日報鐘聲：追責索賠鬧劇是文明之恥」為題的文章，指美方「轉移焦點，良心何在？破壞合作，天理不容！」

人民日報文章稱，美方曾公開表示「非常欣賞中方的努力和透明度」、「中方分享的數據有助於美方抗擊疫情」。言猶在耳，一夜間竟然話風大變，態度逆轉。「結論是美國一些政客以為如此就能擺脫自己應負的責任，穿上了皇帝的新衣？」

文章還批評，世界衛生組織等國際組織共同制訂的「病毒命名最佳實踐原則」，明確規定不能施行國名、地名歧視，而美國一些政客公然違背，把新冠病毒誣稱「中國病毒」、「武漢病毒」。國際社會普遍稱讚中國以自身付出的巨大犧牲為全球作出巨大貢獻，美國一些政客卻熱中於拉幫結夥、敲詐勒索。

文章指出，事實證明，中國的防疫抗疫與美國疫情大規模暴發之間沒有任何因果關係。就連美國國務院前國際法顧問基梅納凱特納也看不下去，她說：「任何對外國主權豁免法有點實際工作知識的專業人士，只要看一眼這些訴訟的標題，就會立即發現美國法院沒有管轄權基礎。」

眼看濫訴即將胎死腹中，美國一些議員又打起制訂「外國主權豁免法」例外法案的主意。

美國耶魯大學法學院國際法教授利布里梅耶把這種表演稱為「為響應政治局勢而作出的最後努力」，基梅納凱特納則乾脆稱之為「一場噩夢」。

文章說，美國媒體報導，白宮國家安全委員會曾制訂談話要點，唆使美國官員將疫情責任推到中國身上；美國共和黨競選部門專門撰寫長達57頁的「謊話紅皮書」，手把手教該黨競選人就疫情問題抹黑中國。美國芝加哥大學國際法教授湯姆金斯伯格一語道破玄機，針對中國的訴訟是為了「掩蓋美國政府自身的錯誤」，是為美國共和黨在今年11月面臨的大選提供政治支持。

文章提到，世衛組織總幹事譚德塞警告，用疫情來謀取政治得分，如同玩火，「如果不想見到更多屍袋，便要停止將疫情政治化」。奉勸美國一些政客，聽聽文明世界的忠告，追責索賠鬧劇繼續演下去，只會失道寡助，自取其辱。