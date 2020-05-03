港區人大代表：明年8月完成23條立法 非北京期限

現任中國大陸人大常委及港區人大代表譚耀宗表示，希望本屆香港政府能完成就《基本法》23條立法的事宜，又表示明年8月完成立法是他個人的希望，並非北京提出的死線（期限），亦不清楚北京對23條立法是否有時間表。

據香港電台報導，港區人大代表吳秋北說，會在全國人大會議提出以新角度及方法進行23條立法。譚耀宗出席電台節目後被問到，是否包括將23條作為全國性法例納入《基本法》附件三處理，他表示納入附件三處理都是辦法，重申基本法23條立法必須進行，如何立法不是人大常委的工作，應由特區政府決定。

對於中聯辦發聲明批評「黃色經濟圈」，譚耀宗認為，中聯辦最近的聲明是對全社會作分析並提出批評，批評言之有物，希望對整個社會起警醒作用，又說市民消費是個人選擇，無法受人影響。

譚耀宗還說，人大代表到北京參與大會，是履行國家事務的職責，回港後是否要接受檢疫要等特區政府考慮，會尊重政府決定。