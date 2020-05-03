快訊

金小胖又騙了大家？ 為何外媒看北韓常踩地雷？

國家製藥隊產奎寧抗新冠肺炎？教授指出一個關鍵問題

港區人大代表：明年8月完成23條立法 非北京期限

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
香港的大陸全國人大常委譚耀宗。取自文匯網
香港的大陸全國人大常委譚耀宗。取自文匯網

現任中國大陸人大常委及港區人大代表譚耀宗表示，希望本屆香港政府能完成就《基本法》23條立法的事宜，又表示明年8月完成立法是他個人的希望，並非北京提出的死線（期限），亦不清楚北京對23條立法是否有時間表。

據香港電台報導，港區人大代表吳秋北說，會在全國人大會議提出以新角度及方法進行23條立法。譚耀宗出席電台節目後被問到，是否包括將23條作為全國性法例納入《基本法》附件三處理，他表示納入附件三處理都是辦法，重申基本法23條立法必須進行，如何立法不是人大常委的工作，應由特區政府決定。

對於中聯辦發聲明批評「黃色經濟圈」，譚耀宗認為，中聯辦最近的聲明是對全社會作分析並提出批評，批評言之有物，希望對整個社會起警醒作用，又說市民消費是個人選擇，無法受人影響。

譚耀宗還說，人大代表到北京參與大會，是履行國家事務的職責，回港後是否要接受檢疫要等特區政府考慮，會尊重政府決定。

北京 香港

延伸閱讀

大屋頂下／北京不吃玻璃 台灣不喝汽油

北京規模企業、工地全面復工 KTV等六類行業暫不開放

外媒：北京可能暫停收取一帶一路債務利息

疫情當頭！港中聯辦斥極端激進分子「喪心病狂」

相關新聞

美台疫情通話 陸方批違反一中、向台獨發錯誤信號

中國大陸批評美國衛生部長艾薩（Alex Azar）與衛福部長陳時中，就新冠肺炎疫情舉行電話會議，並稱違反一個中國原則，對...

港區人大代表：明年8月完成23條立法 非北京期限

現任中國大陸人大常委及港區人大代表譚耀宗表示，希望本屆香港政府能完成就《基本法》23條立法的事宜，又表示明年8月完成立法...

港疫情稍緩又現集會 港府憂經濟復甦更難

香港政務司長張建宗說，最近香港疫情稍為緩和，但有人再次發動「非法集會」和示威，不但增加疫症傳播風險，更可能對公共安全構成...

疫情當頭！港中聯辦斥極端激進分子「喪心病狂」

香港中聯辦發言人今（2）日在網站發表談話，嚴厲譴責極端激進分子在「五一」假期再次發動違法聚集、滋擾商舖和擲汽油彈等違法活...

遲到的「兩會」 不變的政治風向

1995年以來，中國的「兩會」形成了每年分別在3月3日和3月5日開幕的傳統，3月也因此充滿了政治味。但今年2月，新型冠狀病毒疫情達到高峰期，兩會罕見地被迫延期舉行，打破20多年來的傳統。

刺胳針總編：中國不應為疫情爆發負責

醫學期刊刺胳針總編輯何頓昨晚表示，世界各國應與中國政府合作瞭解新冠肺炎疫情，指責中國是傳播源頭並沒有幫助也不是事實。他說...

全民發1萬 港府：6月底申請，7月發錢

香港財經事務及庫務局局長許正宇今（2）日表示，港府向符合資格市民發放港幣1萬元的計畫，即將於下月接受申請。他指，6月底接...

國台辦旗下智庫學者：未來四年兩岸關係堪憂但可控

5月20日民進黨執政將進入又一個四年，華東師大兩岸交流與區域發展研究所所長仇長根撰文分析，未來四年兩岸關係堪憂但可控；北...

新華社：遼寧艦已回青島

新華社報導，四月卅日共軍遼寧艦航母編隊已完成近一個月的遠海跨區機動訓練，返回青島某軍港。報導稱，這是年度計畫內的正常安排...

「我們最了解台灣」 陸學子籲兩岸：別讓陸生消失

大陸暫停今年陸生赴台升學就讀，一群陸生與準陸生在網路上發表聲明，指出大陸教育部的決定是出自於大陸對台施壓的政治考慮，而非...

港警湧進沙田商場 噴胡椒劑驅趕反送中支持者

有香港反送中支持者號召今晚到沙田新城市廣場「和你唱」，在商場中庭高喊口號及唱抗爭歌曲。防暴警察今晚約7時許湧入商場，以違...

港府：歐美官員對418大拘捕指控無根據 干預香港事務

香港上月發生418大拘捕，15名民主派人士被搜捕。據陸媒央視報導，港府發言人今日表示，近日美國、英國及歐洲議會個別政府官...

熱門新聞

崩潰！留學生確診新冠肺炎住院 證照、行李被酒店直接銷毀

四川考古學家挖出95％純金璽印 專家推估明代世子所有

刺胳針總編：中國不應為疫情爆發負責

從缺工到缺訂單 美媒：中國工廠面臨大裁員壓力

五一假期首日！陸客訪香港僅119人次 去年為50萬

網上瘋傳「港鐵廣播靚聲」竟是混血美女YouTuber親妹

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。