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港疫情稍緩又現集會 港府憂經濟復甦更難

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
香港近日又出現集會，港府政務司長張建宗認為，這些活動或增加疫症傳播風險，亦不利香港經濟復甦。（香港電台）
香港近日又出現集會，港府政務司長張建宗認為，這些活動或增加疫症傳播風險，亦不利香港經濟復甦。（香港電台）

香港政務司長張建宗說，最近香港疫情稍為緩和，但有人再次發動「非法集會」和示威，不但增加疫症傳播風險，更可能對公共安全構成威脅。

據香港電台報導，張建宗在網誌文章中說，香港社會瀰漫一種不守法的意識，自去年6月，有1400場公眾活動，其中很多演變成嚴重違法暴力。被捕者當中約4成是學生，被列案控告的學生超過460人，年紀最小的3人都是12歲。已有8名18歲以下的人士被定罪，年紀最小的僅13歲。

他指出，無論政府投入更多資源、推出更多措施支援受疫情影響的市民和企業，假如社會治安持續受到非法集會、示威及暴力威脅，公然挑戰法治及社會安寧，市民安全無法受到應有保障，外資卻步，香港的經濟要復原，將面臨嚴峻挑戰，難上加難。

張建宗又說，今年是基本法頒布30周年，大陸憲法是基本法的立法依據和效力來源，基本法是香港特區的憲制性文件，為「一國兩制」、「港人治港」和高度自治方針政策，提供明確的法理基礎和憲制依據，強調「一國」是實行「兩制」的前提和基礎，無「一國」，就無「兩制」。

香港 疫情 一國兩制

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