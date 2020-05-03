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美台疫情通話 陸方批違反一中、向台獨發錯誤信號
中國大陸批評美國衛生部長艾薩（Alex Azar）與衛福部長陳時中，就新冠肺炎疫情舉行電話會議，並稱違反一個中國原則，對此表示嚴重關切與堅決反對。
據官方香港電台報導，中國大陸駐聯合國日內瓦代表團發言人劉玉印表示，艾薩作為美國高官，公然與台灣官方接觸，並聲稱將全力支持台灣加入世衛，嚴重違反一中原則及中美三個聯合公報，將防疫議題政治化，向台獨勢力發出嚴重錯誤信號。
劉玉印還稱，台灣是中國的一部分，台灣參與國際組織，必須按一中原則處理，批評民進黨頑固堅持台獨分裂立場，拒不承認「九二共識」，導致台灣參加世衛大會的政治基礎不復存在，中方敦促有關國家認清形勢，恪守一中原則，停止借疫情操弄涉台問題。
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