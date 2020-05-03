美台疫情通話 陸方批違反一中、向台獨發錯誤信號

1995年以來，中國的「兩會」形成了每年分別在3月3日和3月5日開幕的傳統，3月也因此充滿了政治味。但今年2月，新型冠狀病毒疫情達到高峰期，兩會罕見地被迫延期舉行，打破20多年來的傳統。

2020-05-02 12:49