五一假期首日！陸客訪香港僅119人次 去年為50萬
據港府入境事務處數據顯示，五一假期首日，大陸訪港旅客僅119人次，相較於去年同日有50萬人次的陸客訪港。新華社報導稱，在旺角、銅鑼灣等主要商業區，人流較以往明顯減少，特別是以接待遊客為主的珠寶、禮品店鋪更是門口羅雀、倍顯冷清。
據香港特區政府入境事務處的最新資料，五一假期首日，有1528人次入境香港，其中香港居民占比超過九成，大陸訪港旅客僅有119人次。而去年的5月1日，有逾106萬人次進出香港，其中的大陸訪港旅客量接近50萬人次。
新華社報導，香港特區立法會旅遊界議員姚思榮表示，今年是自2003年內地赴港自由行推出以來，香港首次出現「零團來港」的勞動節假期。以往五一連假，陸客遊客紛紛來港遊玩，其中大宗為廣東省的遊客。今年受新冠肺炎疫情、內地與香港隔離檢疫和出入境安排等多重因素影響，五一假期，許多旅客無法到訪香港，香港迎數年來最少客流。
報導指出，2019年下半年來，受到反送中運動香港旅遊業經歷半年多的慘淡期，今年上半年，多個國家和地區為了防控疫情而限制遊客入境，許多航空公司縮減航班數，加上實施保持社交距離的防疫措施，香港旅遊業雪上加霜。
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