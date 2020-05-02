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疫情當頭！港中聯辦斥極端激進分子「喪心病狂」

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
圖為香港中聯辦大樓。圖／中新社資料照片
圖為香港中聯辦大樓。圖／中新社資料照片

香港中聯辦發言人今（2）日在網站發表談話，嚴厲譴責極端激進分子在「五一」假期再次發動違法聚集、滋擾商舖和擲汽油彈等違法活動。

發言人指出，疫情當頭，世界各地都在放下分歧攜手抗疫，唯獨香港一些極端激進分子喪心病狂，繼續煽動市民參與暴力活動，甚至威脅在公共場所放置炸彈，反問「如果任由他們胡作非為，香港還能有未來嗎」。

中聯辦發言人指出，一些反對派政客為在立法會選舉中多撈席位，罔顧自由市場規則，極力炒作所謂的「黃色經濟圈」，人為製造社會撕裂，不擇手段滋擾、破壞無辜商戶，是一種政治綁架經濟的「政治攬炒」。

中聯辦稱，反對派立法會議員無視從政者應有的品德和良知，癱瘓議會功能，使大批與民生息息相關的法案未能得到及時審議。在表決政府推出的第二輪1375億防疫基金時，反對派議員無一投下贊成票，甚至還企圖拖延通過《財政預算案》，包括廣受關注的全民派發1萬元。

中聯辦發言人強調，反對派已經淪為毫無底線的「攬炒派」。他們在立法會搞「政治攬炒」、在社會上鬧「經濟攬炒」、在街頭策動「暴力攬炒」，甚至渲染所謂「真攬炒十步」，要把香港推向無底的深淵。這些處心積慮、與民為敵、毫無底線的行徑，正在摧毀香港的希望。

發言人稱，在香港疫情防控剛取得階段性成果、市民未及喘息之時，反對派和激進勢力為政治私利，置民生於不顧、視法律為無物，又迫不及待地煽動「黑暴」，使社會再次陷入驚恐和痛苦記憶之中。

香港 立法會 新冠肺炎

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