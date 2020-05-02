刺胳針總編：中國不應為疫情爆發負責

醫學期刊刺胳針總編輯何頓昨晚表示，世界各國應與中國政府合作瞭解新冠肺炎疫情，指責中國是傳播源頭並沒有幫助也不是事實。他說，「中國自己不想看到疫情的爆發，也不應為此負責」。

針對國際掀起指責中國是傳播疫情源頭並應該賠償的聲浪，刺胳針（The Lancet）總編輯何頓（RichardHorton）1日晚間接受中國央視節目「新聞1加1」視訊專訪時，作以上表示。

針對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）起源眾說紛紜並引發許多陰謀論，何頓說，這些說法很多非常可笑，歐盟有一項針對虛假訊息的研究顯示，有些假消息非常可怕。比如有些人說未來注射疫苗是危險的，或者說疫情是由媒體炮製的，或者說這種病毒對人不會造成威脅。很不幸的，現在有些媒體報導中，這種謠言就像病毒一樣擴散並影響著人們，對人們造成傷害。所以需要在防控病毒傳播的同時也要破除謠言。

他說，有些人正在指責中國是疫情傳播的源頭，但這並沒有幫助也並不是事實。「我們真正需要做的是冷靜下來與中國政府合作來瞭解疫情，竭盡所能確保疫情不會捲土重來。中國自己不想看到疫情的爆發，也不應為此負責」。

何頓表示，某些政客令人失望，他們鼓吹陰謀論，或者支持一些沒有明確證據的治療方案，還公開批評其他國家，比如美國批評中國，或者是批評一些組織，比如世界衛生組織。這種做法沒有用處，應該做的是加強合作應對疫情帶來的挑戰，分化各個國家和人民並不能有效應對這個人類面臨的威脅。

何頓還讚揚中國政府決定武漢封城非常果斷，透過封鎖武漢，中國能夠讓世界有時間來應對疫情，這不僅僅是正確的決定，同時也向其他國家展示了他們應該如何應對疫情的緊急威脅。他認為，應該感謝中國在武漢抗擊疫情中做出的努力。