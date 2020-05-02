全民發1萬 港府：6月底申請，7月發錢

香港財經事務及庫務局局長許正宇今（2）日表示，港府向符合資格市民發放港幣1萬元的計畫，即將於下月接受申請。他指，6月底接受申請、7月開始發放、8月絕大部分人錢就會到手。

綜合港媒報導，許正宇解釋，發出的港幣10億元行政費只是預算，因發錢需要電腦軟體及其他安排，政府不會胡亂花費，公帑會應使則使。

對於最新的全球金融中心指數排名，香港跌到第6名，落後於區內日本的東京及新加坡。許正宇認為，排名對香港有鞭策作用，希望日後能多向國際社會及大陸解說香港的長處。