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全民發1萬 港府：6月底申請，7月發錢
香港財經事務及庫務局局長許正宇今（2）日表示，港府向符合資格市民發放港幣1萬元的計畫，即將於下月接受申請。他指，6月底接受申請、7月開始發放、8月絕大部分人錢就會到手。
綜合港媒報導，許正宇解釋，發出的港幣10億元行政費只是預算，因發錢需要電腦軟體及其他安排，政府不會胡亂花費，公帑會應使則使。
對於最新的全球金融中心指數排名，香港跌到第6名，落後於區內日本的東京及新加坡。許正宇認為，排名對香港有鞭策作用，希望日後能多向國際社會及大陸解說香港的長處。
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