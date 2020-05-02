遲到的「兩會」 不變的政治風向

1995年以來，中國的「兩會」形成了每年分別在3月3日和3月5日開幕的傳統，3月也因此充滿了政治味。但今年2月，新型冠狀病毒疫情達到高峰期，兩會罕見地被迫延期舉行，打破20多年來的傳統。

官方媒體報導，中國全國人大常委會4月29日通過決議並宣布，今年的兩會，全國人民代表大會將於5月22日在北京召開，而全國政協會議則將於前一天開幕。

風向一→疫情控制成功落底？

BBC報導，在中國領導人已多次推動復工復產，中國多地學校也陸續宣布復課之後，兩會會議時間的確定，進一步體現了中國當局對疫情控制的信心。

疫情防控展現重大進展與成果，值此全球幾乎全陷在新冠病毒泥淖之際，中國的抗疫經驗與逐漸恢復的物資產能，原本應是推展外交並重新站穩國際地位的利基與籌碼。但事實是，報導指出，中國國內經濟正面臨巨大壓力，而外交上也陷入更嚴重的困境，北京與香港及台灣的關係亦在過去一年加速惡化，中國將如何回應，讓此次兩會格外受到矚目。

依照中國的政治傳統，在全國性兩會召開前，中國各地將先舉行市級和省級兩會，多數省分的開會時間集中在1月中上旬。今年新冠病毒疫情全面爆發前，一些省分的兩會已陸續開完，其中便包括最初爆發疫情的湖北省和武漢市的省市兩級兩會。

也有一些省分的地方兩會同樣因疫情被推遲。例如西南部的雲南省，就在官方宣布全國兩會日期的一個小時後，宣布該省的人大會議將於5月10日召開，四川省的人大會議則在5月9日進行。一些省市也出現集中開會的現象，例如，浙江的溫州、麗水、寧波等城市紛紛在4月底前召開地方兩會，位於中部的山西省多個城市，因應疫情設立視頻連線。由此看來，中國當局宣布三周後舉行全國性兩會，似乎為地方兩會的先行舉辦留出充足時間。

風向二→官方如何定調經濟？

今年兩會的議題，最重要的看點無疑是經濟。經濟奠基在疫情的防控。中國國家主席習近平近來多次表示，面對新冠病毒，中國上下一心在湖北保衛戰、武漢保衛戰取得決定性成果，全國疫情防控阻擊戰取得重大戰略成果，這是來之不易的成績。但境外疫情暴發增長態勢仍在持續，外防輸入壓力持續加大，國內防止疫情反彈的複雜性也在增加，如何使疫情防控這根弦時刻繃緊，不要前功盡棄，兩會必再次提出進一步的宣示。

防止疫情「倒灌」的同時，經濟的全面復甦更是要務，習近平提出的策略，是藉著不斷鞏固防控戰果，為經濟社會秩序全面恢復提供有力保障。

BBC指出，名義上，人大這個掌握中國最高立法權的機構，常被外界質疑為走形式主義的「橡皮圖章」，但一年一度的會議仍是洞察中國政治變化的重要風向標。新冠肺炎疫情造成中國第一季度經濟巨大損失，中國官方日前公布的數據顯示，中國一季度的國內生產總值（GDP）同比下降6.8%，創下中國公布GDP數據以來的最糟糕記錄。

疫情帶來的封鎖讓本來就面臨壓力的中國中小企業雪上加霜。據中國清華大學和北京大學此前公布的一份聯合調查顯示，受疫情影響，近30%的企業今年營業收入下降幅度超過半成，近85%的企業維持不了三個月生存。

習近平在一個半月的時間內，已連續三次前往不同省分視察，推動復工復產。在4月17日的政治局會議上，中國的領導人們首次提出了包括「保就業」、「保基本民生」、「保市場主體」在內的「六保」。

報導說，中國的總理往年都會在人大首日的政府工作報告中，提出新一年度的經濟增長目標，但在不久前，有多名中國學者建議，當局可不設GDP增長目標。根據中國當局近期召開的幾次會議來看，包括5G基站、工業互聯網、人工智能為代表的「新基建」概念反覆被強調。中國官方最終會如何為經濟定調，成為外界焦點。

風向三→國際關係如何突圍？

在外交方面，新冠疫情在全球的蔓延，讓本來雄心勃勃塑造復興大國形象的中國，陷入空前的外交困境。美國、英國、法國等國都曾質疑中國是否「隱瞞疫情」。

美國總統川普周一說，美國政府正在徹查中國處理新冠疫情爆發的情況，並暗示他可能為美國索賠，中國則不斷強調當局並未隱瞞疫情，並稱中國可能不是疫情的起源地。

另外，因被指對廣州的非洲裔移民在檢疫措施上「區別對待」，中國和其有著密切經濟聯繫的尼日利亞等非洲國家也陷入外交風波，非洲多國向中國表達對本國公民「遭到歧視」的不滿。

新冠病毒疫情繼續在全球肆虐，中國可能面臨來自國際社會日益增長的壓力，不僅在政治上，也在經濟上。路透報導稱，20年來的積極放貸讓中國成了非洲的主要債權國之一，但如今，非洲國家經濟今年因疫情等因素，預期將大幅萎縮，越來越多的呼聲要求中國減免非洲債務。

多年來靠「一帶一路」與非洲推進關係的中國將如何面對此次挑戰，將是此次「兩會」的重要關注點。

風向四→港台議題如何解壓？

在國內議題上，這次全國人大會議還有一項重要的日程，便是《民法典》的審議。報導指出，從1949年以來，中國一直沒有出台一部完善的《民法》。中國曾實施《民法通則》和多項單行法，2017年再通過了《民法典》的主要章節《民法總則》，但諸如物權編、婚姻家庭編、侵權責任編等多個分則編仍未實行。

去年年底公布的《民法典》草案，將這些分則編與總則合在一起並公開徵求各界意見，官方稱，有1.3萬名網友提出超過11萬條意見。報導說，如果不出意外，在此次人大會議上，《民法典》草案將提交近3000名全國人大代表審議並最終發布。

港台議題預料也是今年兩會的重點之一。BBC指出，總體來看，無論是香港還是台灣，與北京的關係都在去年顯著惡化。每年都會在兩會上有所著墨的香港和台灣問題，中國領導人將如何表態，也備受期待。

除了嚴肅的議題，有些相對較輕鬆的細節，也引起了外界與網友的興趣。例如，來自全國各地的數千名與會代表湧入北京，兩會是否考量到可能造成防疫風險，以視頻連線的方式開會？與會代表若不以視頻開會，是否都需要戴口罩？北京在兩會前提前將突發公共衛生事件一級響應降為二級，對國內低風險地區進京出差返京人員，不再要求居家隔離觀察14天，但不包括境外和湖北、武漢進京人員。這是否意味著，有些代表應提前進京先自我隔離14天？

兩會舉行時間在即，屆時答案都會一一解開。