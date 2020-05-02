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國台辦旗下智庫學者：未來四年兩岸關係堪憂但可控

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
仇長根認為，兩岸關係持續惡化無法挽回，主要原因在於民進黨當局拒絕九二共識。聯合報系資料照片
仇長根認為，兩岸關係持續惡化無法挽回，主要原因在於民進黨當局拒絕九二共識。聯合報系資料照片

5月20日民進黨執政將進入又一個四年，華東師大兩岸交流與區域發展研究所所長仇長根撰文分析，未來四年兩岸關係堪憂但可控；北京清華大學國際關係研究院院長閻學通也認為，台海不會發生擦槍走火引致戰爭。

仇長根同時身兼大陸國台辦旗下智庫「海峽兩岸關係研究中心」特約研究員。他1日在投書中評網的文章中指出，未來四年兩岸關係將更加複雜嚴峻，無法、也不必期待會有什麼緩解。

仇長根認為，兩岸關係持續惡化無法挽回，主要原因在於民進黨當局拒絕九二共識此一兩岸共同政治基礎，以及台獨分裂勢力與外部「親台反華」勢力遙相呼應、勾連，試圖挑戰一個中國原則。但台海局勢總體上看，仍在大陸主導和可控的範圍之內，堅決反對台獨及外部勢力干涉台灣問題的堅定意志和堅強的實力，不客氣地說，量這兩股勢力也不敢輕舉妄動。

仇長根分析，未來四年兩岸關係更加複雜嚴峻的原因，一是民進黨自以為完全執政，很容易誤判、犯錯；二是蔡英文已無連任壓力，但面臨「極獨」的壓力；三是民進黨當局推動漸進台獨將持續常態化；四是國民黨為重返執政顧選票，無心無力制衡民進黨；五是台灣民意受政黨與政客誤導失真，但對危機無感；六是中美博弈美國仍將頻用「台灣牌」企圖遏制中國大陸。

北京清華大學國際關係研究院院長閻學通日前接受財新網專訪時也認為，目前在南海和台海地區，都不會發生故意的擦槍走火，因為美國、中國大陸、台灣地區三方對軍事行動的控制都非常嚴格。所以說，首先，在這些地區發生擦槍走火的可能性非常小。其次，即便發生了擦槍走火，有關各方也一定能夠及時地把它抑制住，不讓它發展成為戰爭。

仇長根認為，兩岸關係歷經三十多年坎坷，已經走上和平發展軌道，非民進黨能夠扭轉；兩岸經濟社會依存度增加，也非民進黨能夠切割；兩岸民間的交流與交往頻繁，也非民進黨能夠斷絕。

台獨 國台辦 九二共識 兩岸關係

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