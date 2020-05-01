港府：歐美官員對418大拘捕指控無根據 干預香港事務

香港上月發生418大拘捕，15名民主派人士被搜捕。據陸媒央視報導，港府發言人今日表示，近日美國、英國及歐洲議會個別政府官員及政客對此事的指控毫無根據，嚴重干預香港事務。

港府發言人表示，絕不認同外國官員或政客，對近日香港拘捕和起訴一些組織和參與非法集會人士的評論，有關言論聲稱拘捕行動會影響香港的自由和違反《基本法》的說法是荒謬的。

港府發言人指出，當局對個別外國政客要求特區政府撤銷對被捕人士的控罪極為反感，如果當局接受或被視作向這些無理要求屈服，不單有違公允和專業，更是偏離法治精神。

發言人並表示，港澳辦和中聯辦代表中央人民政府，根據「基本法」第12條，香港特區直轄於中央人民政府，兩個辦公室有權力和責任確保香港特區正確及貫徹落實「基本法」和「一國兩制」。

發言人接著說，港澳辦和中聯辦最近對立法會內委會長期被癱瘓，繼而妨礙了立法會根據「基本法」履行其立法職能表示關注，是理所當然。任何人指港澳辦和中聯辦的正當言論構成干預的說法，只顯示他們對香港特區的憲制秩序及特區與北京的關係的無知。