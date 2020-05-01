新華社：遼寧艦結束1個月遠海跨區訓練 返回青島某港
據新華社稍早報導，昨日共軍海軍遼寧艦航母編隊完成近一個月的遠海跨區機動訓練，返回青島某軍港。報導稱，這是年度計畫內的正常安排。
新華社報導，4月30日，海軍遼寧艦航母編隊完成近一個月的遠海跨區機動訓練，返回青島某軍港。
報導說，此次遠海跨區機動訓練是年度計畫內的正常安排，時間長、課目多、強度大、海空情複雜。通過訓練，進一步提升了遠海實戰化訓練水準，檢驗了遼寧艦編隊體系作戰能力。
昨日有媒體在大陸國防部例行記者會上問及，日本防衛大臣河野太郎在4月13日談及遼寧艦編隊通過宮古海峽時，指出在疫情期間此舉不光彩。
吳謙則對此回應，中國軍隊根據年度訓練計劃開展演訓活動，完全符合國際法和國際慣例，日方的指責是毫無道理的，也是極不妥當的。他還強調，中國軍隊將繼續依法在相關海空域組織演訓活動。
我國防部在4月23日證實共軍遼寧號航空母艦及所屬5艘護航艦船、補給艦，在結束南海航訓後經過巴士海峽往東航行，當時還公佈我空軍拍攝的遼寧艦航拍照片。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言