新華社：遼寧艦結束1個月遠海跨區訓練 返回青島某港

據新華社稍早報導，昨日共軍海軍遼寧艦航母編隊完成近一個月的遠海跨區機動訓練，返回青島某軍港。報導稱，這是年度計畫內的正常安排。

新華社報導，4月30日，海軍遼寧艦航母編隊完成近一個月的遠海跨區機動訓練，返回青島某軍港。

報導說，此次遠海跨區機動訓練是年度計畫內的正常安排，時間長、課目多、強度大、海空情複雜。通過訓練，進一步提升了遠海實戰化訓練水準，檢驗了遼寧艦編隊體系作戰能力。

昨日有媒體在大陸國防部例行記者會上問及，日本防衛大臣河野太郎在4月13日談及遼寧艦編隊通過宮古海峽時，指出在疫情期間此舉不光彩。

吳謙則對此回應，中國軍隊根據年度訓練計劃開展演訓活動，完全符合國際法和國際慣例，日方的指責是毫無道理的，也是極不妥當的。他還強調，中國軍隊將繼續依法在相關海空域組織演訓活動。

我國防部在4月23日證實共軍遼寧號航空母艦及所屬5艘護航艦船、補給艦，在結束南海航訓後經過巴士海峽往東航行，當時還公佈我空軍拍攝的遼寧艦航拍照片。