傳有人在港鐵站放炸彈 港警部署5000名警員、中環盤查
香港網民今日發起「天馬行動」，預計在下午兩點在香港五大區包含大埔、觀塘、西盤、銅鑼灣與旺角區快閃突襲。有傳將去各大商場「裝飾」藍店，更有多個WhatsApp群祖瘋傳，有人要在港鐵放炸彈。港警今日部署超過5000名警力應對，對於高危險地區的港鐵站、部分商場等，將派出鐵路應變部隊與反恐特勤隊等巡邏。
據香港01報導，港警在fb專頁指出，有示威者要在五一黃金周號召網民滋擾店家，警方上午10點出動軍裝警員在港鐵中環站盤查，午間安排防暴警員在銅鑼灣崇光百貨一帶巡邏。
港警也呼籲減少外出，並稱任何人在公眾地方遊蕩，並意圖犯罪或令他人擔心自身安全，即屬違法。一經定罪，最高可判處罰款一萬港元（約新台幣3.8萬元）及監禁2年。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言