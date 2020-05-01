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殺鐵路警判無罪 蔡英文總統表態支持檢方依法上訴

傳有人在港鐵站放炸彈 港警部署5000名警員、中環盤查

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
香港街景。圖／取自美聯社
香港街景。圖／取自美聯社

香港網民今日發起「天馬行動」，預計在下午兩點在香港五大區包含大埔、觀塘、西盤、銅鑼灣與旺角區快閃突襲。有傳將去各大商場「裝飾」藍店，更有多個WhatsApp群祖瘋傳，有人要在港鐵放炸彈。港警今日部署超過5000名警力應對，對於高危險地區的港鐵站、部分商場等，將派出鐵路應變部隊與反恐特勤隊等巡邏。

據香港01報導，港警在fb專頁指出，有示威者要在五一黃金周號召網民滋擾店家，警方上午10點出動軍裝警員在港鐵中環站盤查，午間安排防暴警員在銅鑼灣崇光百貨一帶巡邏。

港警也呼籲減少外出，並稱任何人在公眾地方遊蕩，並意圖犯罪或令他人擔心自身安全，即屬違法。一經定罪，最高可判處罰款一萬港元（約新台幣3.8萬元）及監禁2年。

香港 港鐵 港警

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