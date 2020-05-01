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香港限聚令實施一個月 港警發出338張罰款告票

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
香港街頭。圖／取自中新網
香港街頭。圖／取自中新網

香港在3月29日實行「限聚令」後，截至昨（4月30日）凌晨止，香港警方向公眾地方群組聚集的港民，累計發出338張定額罰款告票，提出14項檢控。

全球武漢肺炎疫情延燒，為防堵疫情持續擴大，香港政府3月29日也祭出禁止4人以上群聚的「限聚令」。不過，香港反送中運動在這段期間內曾零星舉行小型活動，包含由網友發起的中環IFC商場中庭舉行「和你唱」活動，該活動遭防暴警驅散，至少6人收到「限聚令」。

據香港文匯網報導，香港警方、衛生署、漁農自然護理署、康樂及文化事務署及食物環境衛生署等多個部門，就有關群組聚集進行了5萬9535次巡查，並發出8519次口頭勸喻。

此前，香港針對酒吧、美容院等處所的停業令，由指示生效日期至4月30日零時零分，警方、食物環境衛生署、衛生署及民政事務總署就違反以上規例的餐飲業處所及表列處所，分別提出了共55宗及2宗檢控。

根據規例，任何人參加受禁群組聚集、組織受禁群組聚集，或擁有、控制或營運進行該聚集的地方及明知而容許進行該聚集，均屬犯罪，最高可被判處罰款2.5萬港元（約新台幣10萬元）及監禁6個月。參加受禁群組聚集的人亦可能被定額罰款2000港元（約新台幣1萬元）。

香港 疫情

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