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龐培歐稱反對23條立法 陸駐港公署：譴責大放厥詞

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
美國國務卿龐培歐。圖／取自新華社
美國國務卿龐培歐。圖／取自新華社

美國國務卿龐培歐昨日表態，反對香港23條立法，並稱這將影響美國利益，大陸外交部駐港公署發言人表示，對美有關政客對香港事務喋喋不休、大放厥詞，表示強烈譴責和堅決反對。

據港媒報導，大陸外交部駐港公署發言人未點名批評龐培歐，並稱香港是中國的香港，任何外國無權插手干預。主權移交以來，「一國兩制」「港人治港」、高度自治在香港得到切實落實，香港居民依法享有各項權利，自由得到充分保障，舉世公認，不容歪曲。

發言人強調，維護國家安全是全面準確貫徹「一國兩制」方針的核心要求，是香港特區根據基本法必須履行的憲制責任，也是確保香港長治久安的根本保障。美政客信口雌黃、造謠污蔑，再次暴露出他們根深蒂固的破壞「一國兩制」、搞亂香港、進而利用香港對中國內地進行滲透破壞分裂顛覆、遏制中國發展的險惡用心。但這是癡心妄想，不自量力，必將遭到可恥的失敗。

香港 一國兩制 龐培歐

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