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在陸黨政軍任職 陸委會查86人

聯合報 / 記者賴錦宏／綜合報導
陸委會副主委陳明祺。圖／聯合報系資料照片
陸委會副主委陳明祺。圖／聯合報系資料照片

陸委會卅日表示，已對卅七名曾任職中共黨政軍及相關機構的國人裁罰，另有八十六人正交由相關主管機關了解查處中，其中包含任職中國東方衛視駐白宮記者的台灣人張經義。陸委會官員表示，這些都是二○一六年政黨第三次輪替以來，依據「兩岸人民關係條例」調查國人在中共黨政軍部門任職的成果。

大陸委員會卅日舉行例行記者會，陸委會副主委陳明祺指出，目前已針對卅七名任職中共黨政軍及相關機構的國人開罰（其中卅三名是任職於大陸的社區助理）。

張經義 交由ＮＣＣ調查開罰

媒體詢問，是否陸委會將普查曾在大陸媒體工作過的台灣人？陳明祺表示，目前八十六人名單裡，只有張經義一人是媒體人。將交由主管機關ＮＣＣ來調查後再開罰。這期間，張經義可以申訴表達自己意見，也可以用行政訴願的救濟手段。陳明祺強調，只要有人檢舉，陸委會就會查。

媒體追問，傳出一名任職於中共黨媒環球時報台北特約記者，是否也已違法？陳明祺說明，該名記者目前還未列在查處名單中，相關機關仍在了解。另一名任職於首鋼集團的台灣人，陸委會也還在了解中。陳明祺稱，有報導稱八十八人違法，陸委會名單裡只有八十六人，不包含這兩位。

陳明祺指出，由於涉及個人隱私，不便透露遭查處者的工作單位。陸委會將會同相關主管機關，依照對國家認同及基本忠誠度、是否涉及對台統戰工作、是否妨礙國家安全或利益等三原則進行必要調查。

台藝人 傳被逼簽「愛陸條款」

有消息稱，大陸要求港台藝人「表態愛國」，保證十年內「政治正確」，否則大陸影音平台及影視公司不得聘用。對此，陳明祺表示，實際上陸委會沒有拿到相關合約、或看到相關資料，他呼籲大陸「不要一直把『黨意』加在台灣藝人上，要求他們簽所謂的十年條款。」

大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨天稍早就我政府裁罰卅七名來大陸任職的國人表示，近段時間，民進黨當局不斷羅織罪名打壓處罰在大陸就業的台灣同胞，剝奪台灣年輕人發展機遇。動輒以所謂「違法」指控進行威脅恫嚇，持續升高「綠色恐怖」，阻撓兩岸交流，嚴重損害台灣民眾的切身利益，這種恐嚇濫罰的惡劣行徑不得人心。

國台辦：不許在陸賺錢卻挺獨

朱鳳蓮另就大陸有關方面要求港台藝人「十年政治正確」一事稱，這種說法純屬捏造。大陸一貫積極支持兩岸影視交流，歡迎台灣藝人來大陸發展，實現夢想，共同促進兩岸文化事業繁榮發展。但她同時亦表示，大陸不允許少數人一面在大陸賺錢，另一面卻支持「台獨」分裂活動。

陸委會 中共 國台辦

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