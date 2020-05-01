民事訴訟新規定 手機簡訊可當呈堂證供

5月1日起，中國大陸將有一批新的政策法規上路，包括：在網路平台發布的信息、手機簡訊、微信聊天內容等，都可做為法庭上的呈堂證供；水路貨物運輸採實名制管理等。此外，繼上海之後，北京也將自今天起，強制實施生活垃圾分類。

綜合人民網與中新經緯報導，根據修訂後的「關於民事訴訟證據的若干規定」，5月1日起，包括：電子郵件、手機簡訊、微信聊天記錄，以及博客、微博、網頁、電子交易記錄等，都能作為法庭上的呈堂證供。

北京互聯網法院綜合審判一庭法官顏君提醒，消費者在存證過程中，一定要按第三方平台提供的操作規程，嚴格按步驟取證，否則在訴訟中過程中可能引發對於證據真實性的質疑。

至於常見的民間借貸糾紛，上海澎湃新聞表示，當事人在留存微信、QQ聊天記錄、網絡轉帳等電子數據證據時，應提供原件完整記錄，並收集簡訊、電話錄音、借條等其他證據相互印證。

由銀保監會制定的「保險資產管理產品管理暫行辦法」5月1日起施行。規定保險資產管理機構開展相關業務，應加強投資者適當性管理，向投資者充分披露信息，不得承諾保本、保收益。

大陸交通運輸部修訂後的「國內水路運輸管理規定」5月1日起施行，增加水路貨物運輸實名制管理和安全檢查有關要求。此外，新冠疫情爆發後，2月17日零時起，高速公路等全國收費公路免收車輛通行費政策也將結束。在「五一」小長假結束後，5月6日零時起，將恢復收費。

「北京市生活垃圾管理條例」也自5月1日起生效。生活垃圾將分四類處理，即：廚餘垃圾、可回收物、有害垃圾和其他垃圾。北京也將禁止產銷超薄塑膠袋。