已攻陷11省！中國再爆神秘病毒 日媒：不排除突變傳人

聯合新聞網 / 綜合報導
十足目彩虹病毒已攻陷中國11省市，造成養殖業巨大損失。 示意圖／ingimage
十足目彩虹病毒已攻陷中國11省市，造成養殖業巨大損失。 示意圖／ingimage

正當新冠肺炎仍在肆虐全球之際，大陸境內又傳出一種神秘病毒，雖然這株病毒目前主要感染蝦、螃蟹等甲殼類動物，尚不會傳染人類，但日媒表示不排除病毒變異，進而產生傳染人類的可能性。

根據日本「周刊郵報」報導，這種目前主要傳染甲殼類動物的病毒名為「十足目彩虹病毒」，《中國漁業年鑑》紀載，十足目彩虹病毒最早於2014年12月，由中國水產科學研究院的一名研究人員在浙江省一處養殖場發現，目前大陸太平洋沿岸的11省市都傳出疫情。由於尚無特效藥能治療，部分蝦類一旦感染十足目彩虹病毒，死亡率高達8成，而根據「南華早報」報導，中國的養殖白蝦因十足目彩虹病毒肆虐緣故，近年產量更因此減少五分之一。

專家指出，當蝦感染十足目彩虹病毒後，身體顏色會開始變紅、殼變軟並沉入水中，一旦發生上述情況將無法解決，且會迅速擴散到整個養殖水池。因此一旦發現有蝦子染病死亡，必須將附近的養殖池一併清除、抽乾，否則依照病毒傳播速度恐會全數遭殃。

儘管十足目彩虹病毒早在6年前就被發現，但目前科學家對於該病毒從何而來、傳播途徑為何仍沒有答案，加上缺乏防治手段，目前蝦農只能靠著禁止外人接近養殖池避免疫情。雖然目前十足目彩虹病毒還不會感染人類，但難保不會像禽流感病毒一樣發生突變，產生傳染人類的可能性。

新冠肺炎 日本

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