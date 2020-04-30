港府專機從巴基斯坦接回319名港人
香港當局今天派遣的一班專機從巴基斯坦接回319名滯留當地的港人，專機今晚抵港，各人稍後會被送到檢疫中心隔離14天。
專機於香港時間今天中午12時55分從伊斯蘭馬巴德起飛，晚上7時左右抵達香港國際機場，機上共有319名港人。
他們抵港後先到衛生署在機場附近設立的臨時樣本採集中心接受2019冠狀病毒疾病測試。在收集深喉唾液樣本後，他們會乘坐專車前往火炭駿洋邨的檢疫中心進行14天強制檢疫。
為應對疫情，巴基斯坦政府自3月底禁止所有國際航班升降，令身處當地的港人無法透過一般途徑自行回港。
截至28日，當局成功聯繫上1600名滯留巴國的港人，在中國外交部和巴國駐港總領事館的協助下，港府成功安排專機起飛，並首先安排有特殊需要人士包括病患、孕婦等搭乘專機回港。
但搭乘專機的人費用自付，每人繳付港幣6000元（約新台幣2萬2800元）。
除了巴基斯坦外，印度政府也自3月底禁止所有國際航班升降。截至28日，香港當局成功聯繫了滯留當地的3100名港人。
港府正安排派出專機接回滯留印度的港人及巴基斯坦餘下港人回港。
上述滯留印度和巴基斯坦者主要是印度裔和巴基斯坦裔港人。
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