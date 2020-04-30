陸國防部：以武拒統註定失敗

國防部長嚴德發近來表示，共軍文攻武嚇一直在，就算開戰國軍也有因應方案。對此大陸國防部發言人吳謙今日表示，共軍組織系列軍事行動，是在維護國家主權與領土完整，是針對極少數台獨勢力及其分裂行徑，並稱以武拒統有悖民族大義、註定失敗。

大陸國防部今日舉行記者會，吳謙被問及相關問題時做出以上回應。他稱，「臺灣是中國的一部分」。中共共軍組織系列軍事行動，旨在維護國家主權和領土完整。

吳謙表示，針對的不是廣大臺灣同胞，而是極少數台獨勢力及其分裂行徑，為的是防止台灣同胞福祉因台獨圖謀而受損害。需要強調的是，任何形式的以武拒統都有悖民族大義，都註定失敗。