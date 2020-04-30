龐培歐表態反對香港23條立法 港前特首例四點回擊

美國國務卿龐培歐昨日表態，反對香港23條立法，並稱這將影響美國利益。對此，香港前特首梁振英在臉書上提出四點回擊龐培歐。

梁振英提出的四點如下，首先他質問，30年前通過的基本法就有第23條，至今沒有修改，當年的美國政府、在香港的美國人、以及泛民們有反對23條嗎？第二，美國和其他國家沒有維護國家安全的法律嗎？

梁振英接著說，中國在內地實施國家安全法，但在中國內地投資和居住的美國人不比在香港的少，為什麼？並稱正是由於有人在香港越來越罔顧中國的主權、安全和發展利益，因此在香港實施維護國家安全的法律的需要才越來越突出。