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疫情緩反送中復活 連多日舉牌爭5訴求

世界日報 / 香港新聞組╱香港30日電

隨著香港疫情趨緩，「反送中」運動開始復活。繼上周五、周日、周二的抗議活動後，昨天又發起「和你lunch」活動，在中環置地廣場聚集，手持「光復鄉港、時代革命」的標語並唱歌，繼續爭取「五大訴求」。

綜合媒體報導，在港府不得多於4人的防疫「限聚令」仍然有效的情況下，100多港人昨天轉戰中環的置地廣場，手舉「光復香港時代革命」、「香港獨立」等標語，高唱反送中歌曲「願榮光歸香港」，呼喊反送中口號。大批防暴警察進入商場驅散人群，多人被控違反禁聚令。

五一遊行上訴 被駁回

另據商業電台報導，泛民主派團體「職工會聯盟」計畫在5月1日勞動節發起集會，但遭警方拒絕，職工盟隨後上訴，仍然被駁回。

香港爆發疫情後，當局實施了「限聚令」，禁止4人以上集會。警方拒絕批准職工盟申請的理由是，職工盟估計至少有3000人參與遊行，屆時難以確保人群會自行分隔。

除職工盟外，警方最近也以「限聚令」為由，打擊「反送中」支持者聚集。最近每天都有零星「反送中」支持者在不同商場舉行集會，但都被警方指控他們的集會人數超過4人，其中有人被罰款2000港元。

香港 反送中 疫情

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