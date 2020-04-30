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旺角騷亂案 梁天琦判刑6年上訴被駁

世界日報 / 香港新聞組╱香港30日電

參與2016年農曆新年旺角騷亂香港「本土民主前線」前發言人梁天琦，就「暴動」及「襲警」兩罪的刑期上訴，昨天遭香港高等法院上訴庭駁回。法庭維持一審的判囚6年。同案的兩被告黃家駒、盧建民上訴也被駁回。

明報報導，盧建民和黃家駒昨親自出庭應訊，梁天琦則沒有到庭，由律師代表出席。代表盧的大律師劉偉聰表示將就定罪和判刑上訴至終審法院，梁天琦一方則表示未有決定。梁預計於2022年1月19日出獄。

美國之音報導，曾於2016年1月代表本土自決派參加立法會新界東補選的梁天琦，2018年6月因旺角騷亂被一審裁定1項「暴動罪」，連同他已經承認的「襲警罪」，共被判囚6年。同案的盧建民被裁定一項「暴動罪」，被判囚7年。黃家駒承認「暴動罪」，被判囚3年半。三人同就判刑上訴，同時盧建民也就定罪上訴。

梁天琦的律師駱認為，原審法官認為本案暴動是有規模、有組織的，但事實上樑天琦當晚只是臨時決定舉行選舉遊行，過程中根本沒有跟身邊人商量。律師表示，梁天琦應為自己的暴力行為責任，但原審把所有暴力行為都讓他負責，是不公道的裁決。

盧建民律師指出，根據該案的暴力規模，判刑7年明顯偏高。黃家駒的律師說，黃家駒在案中的角色最輕微，沒有證據顯示他在其他地方出現過，只是路過一時氣憤，衝出去對抗警察。

據報導，梁天琦在該案的審前審後已在囚828天，如果在囚期間行為良好可獲扣除三分一刑期，預料梁天琦最快可於2022年1月下旬刑滿出獄。而盧建民則預計於2023年1月刑滿出獄。

香港 旺角騷亂

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