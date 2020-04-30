川普：大陸竭盡所能要我不能連任 陸：沒興趣干預大選

美國總統川普周三表示，中國大陸竭盡所能使他在11月的總統大選連任中失敗，並表示大陸在新冠疫情期間的行事證明了這一點。對此大陸外交部發言人耿爽指出，大選是美國內部事務，大陸沒有興趣干預美國大選，「希望美國政府不要拿中國說事」。

陸媒環球時報今日報導，大陸外交部今日舉行例行記者會，耿爽被問及相關問題，並做出上述回應。耿爽接著指出，陸方本著公開透明的態度，首先管控住大陸疫情同時也為國際的抗疫鬥爭作出了重要貢獻。對這一點，國際社會普遍給予充分的肯定和高度讚賞。

耿爽指出，一段時間以來，美國政府罔顧事實，企圖推卸自身抗疫不利的責任來轉移視線，來甩鍋追責。這種做法抹殺不了中國人民經過艱苦努力取得的抗疫成果，只會暴露美方個別人的企圖用心，以及他們存在的嚴重問題。

對於美方所說的追責問題，耿爽表示，病毒是人類共同的敵人，中方也是病毒的受害者，而不是病毒的同謀。受害者同病相憐，他們應該團結協作。美國個別人應該清楚，他們的敵人是病毒，而不是中國。