北京炎熱 延慶區今出現1959年以來最早高溫
北京氣溫逐漸上升，北京延慶區在今日下午2點04分達到35度，是1959年以來最早高溫。預計五一假期北京晴朗炎熱的天氣候持續，區域可能會出現高溫，存在突破歷史紀錄的可能。
據中國天氣網今日消息，北京近來氣溫連升，熱度如初夏。中國天氣網氣象分析師閔裕秋分析，延慶處於西北氣流控制，有下沉增溫，再加陽光輻射條件比市區更好，乾燥的空氣加熱效率也更高，所以更早出現了高溫。
明天將是五一假期，北京城區也可能會有高溫出現。據北京市氣象台預報顯示，五一期間天氣以晴為主，白天最高氣溫27～34度，夜間最低氣溫14～2度。
明後兩日，天氣晴熱，最高氣溫可達34℃，並存在出現高溫的可能性，如果高溫兌現將創北京站最早高溫紀錄。
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