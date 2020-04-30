反送中運動將一周年 港媒：港警隊下月起重組應變大隊

香港新冠肺炎疫情趨緩，港媒報導指出，為因應6月、7月反送中運動示威的敏感日子，港警隊各總區應變大隊下月底將逐步重組，以因應未來可能出現的公眾活動。

相關港媒報導指出，港警向內部發布通告，港警隊在5月中重新部署「踏浪者2.0」，下月底起所有應變大隊將會陸續由之前三更制，轉為連續工作12小時的兩更制，包括軍裝警的「第三梯隊」之後亦會重返應變大隊。

報導指出，由於地區部分警力因而被抽調，地區的軍裝巡邏小隊工時亦會加長，變成兩更制，維持一般巡邏。