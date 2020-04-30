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兩會5．21召開釋疫情受控信號 北京人：兩會開了心就安了

世界日報 / 中國新聞組／北京30日電
推遲兩個多月的大陸全國政協、人大會議確定於5月21、22日召開。圖為去年大陸全國人大會議閉幕式上中共總書記習近平走進會場。 （美聯社）
推遲兩個多月的大陸全國政協、人大會議確定於5月21、22日召開。圖為去年大陸全國人大會議閉幕式上中共總書記習近平走進會場。 （美聯社）

往年3月舉行的兩會因疫情推遲，終於拍板5月21、22日召開，這場「大秀」的時機點似乎釋出「疫情完全受控」信號。但兩會遇上疫情是否採「主會場+分會場」視頻連線？境外記者及港澳台代表如何參與？會場是否戴口罩？都成待解謎團。

綜合媒體報導，13屆全國人大常委會第17次會議指出，當前疫情防控形勢轉好，經濟社會生活逐步恢復正常，適時召集13屆全國人大三次會議的條件已具備，決定於5月22日在北京召開。與此同時，中國全國政協13屆三次會議也將於5月21日在北京召開。

中國恢復召開「全國兩會」，代表中國當局對疫情防控有一定把握。據香港01報導，中國全國人大香港代表譚耀宗轉述，全國人大常委會委員長栗戰書29日表示，今年中國全國人大會議「綜合考慮各方因素」，已做出總體防控預案，「可以放心」。

儘管官方未說明會議進行形式，但兩會日期確定，顯示北京已控制疫情。兩會召開也給予民眾信心，宣告疫情已經過去，生活和經濟活動逐漸恢復正常。有北京市民就說，「什麼時候兩會開了，就可以心安了。」

此外，由於防控疫情，近日舉行的13屆全國人大常委會第17次會議，採用「視訊出席」和「現場出席」的形式進行，今年「全國兩會」可能也會用部分視訊形式。過往廳局級以上幹部、海外特邀華僑、駐外使節可以列席，今年將全部取消；幾場宣讀政府文件會議，也會讓政協委員改待飯店內看直播。

以往兩會會期大約兩周，今年因疫情影響延後舉行，預料會期也將會較往年縮短。有外媒預測兩會將開到27日，但有知情人士指出，將各舉行約一周，於28日閉幕。

每年兩會的主要議程大致是：中國總理就當年施政發表政府工作報告，財政部門發表年度預算和決算報告，最高人民法院和最高人民檢察院工作報告以及審議相關法案。其中，政府工作報告發布的經濟目標和任務、預算案中的國防和維穩預算等，因涉及中國政策方向，是全球媒體關注的焦點。

疫情 全國人大 北京

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