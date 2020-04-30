習近平舊部唐一軍接司法部 非中共黨員黃潤秋掌環境部

中國13屆全國人大常委會第17次會議昨通過多項人事任免，任命唐一軍為司法部部長，黃潤秋為生態環境部部長。其中被視作習近平舊部的唐一軍，接任後共身兼八個職務；黃潤秋是48年來第三位擔任內閣重要職務的非中共黨員。

香港文匯報報導，會議通過多項人事任免，免去傅政華的司法部部長職務，由唐一軍接任；免去李幹杰的生態環境部部長職務，由黃潤秋接掌；任命程立峰為13屆全國人大環境與資源保護委員會副主任委員。任命賀榮為最高人民法院副院長、審判委員會委員、審判員，免去江必新的最高人民法院副院長、審判委員會委員、審判員職務。上述人員當日均宣誓就任。

新任司法部部長唐一軍生於1961年，他曾任浙江省委辦公廳秘書，浙江省紀委秘書長等職。2005年至2017年，在寧波先後擔任寧波市紀委書記、政法委書記、市政協主席、市委書記等職。2018年1月當選遼寧省省長。唐一軍在出任遼寧省長之前，曾經在浙江工作40多年，與時任浙江省副省長等職的中國國家主席習近平共事多年，被視作習近平浙江舊部一員。

據政事兒報導，司法部官網「部領導介紹」更新顯示，唐一軍已身兼多職，現任司法部部長、黨組副書記，中央全面依法治國委員會委員兼辦公室副主任，中央教育工作領導小組成員，中央政法委員會委員，中央司法體制改革領導小組成員，國家應對氣候變化及節能減排工作領導小組成員。

新任生態環境部部長黃潤秋出生於1963年，長期在四川工作，為中國知名地質學家，九三學社中央委員會副主席，曾擔任成都理工大學地質災害防治國家重點實驗室主任、理工大學副校長等職，並多次獲得國家級科技獎勵。

黃潤秋是自1972年傅作義辭任中國水利電力部部長、繼前科技部部長萬鋼、前衛生部部長陳竺後，48年以來第三位黨外人士出任部委正職。有報導預測他可能接掌任「九三學社」，循目前擔任全國人大常委會副委員長、全國政協副主席的萬鋼、陳竺之路發展，政治前途看好。