觀察站／戰疫過後 聚焦經濟、外交、兩岸

受新冠肺炎疫情影響，今年中國「全國兩會」罕見推遲兩個多月，將於5月21、22日陸續登場，顯示疫情已受控。本屆全國兩會挑戰不少，各界聚焦疫情後中國如何讓經濟恢復正軌，以及如何應對因疫情出現的世界變局和外交困境。此外，兩岸關係何去何從，也是本屆兩會的觀察重點。

兩會期間，相關部委、各省市區代表團都會舉行記者會，這是在中國極少數有機會向現任部長、省長或書記提問的場合，是外界了解中國政壇動態的重要窗口，北京當局也常借機釋放訊息或表態。例如，中國大陸前總理朱鎔基曾在台灣大選前就兩岸關係表態。而重慶前市委書記薄熙來在落馬前，也曾利用兩會場合，面對全球媒體，指控有人對他和他的家人潑髒水，讓外界罕見地直擊中共內部的權鬥風暴。

今年兩會有三大觀察重點。首先，由於疫情嚴重衝擊經濟，中國一季度的經濟成長同比驟降6.8%，創1992年以來最大降幅，雖然疫情過後中國各地已復工復產，但受到海外市場訂單萎縮、內需消費收斂等影響，短中期內經濟挑戰仍然嚴峻，官方會如何設置年度經濟目標，振興經濟的「新基建」具體內容等，備受關注。

其次，因疫情全球蔓延，全球政治經濟格局正在轉變，北京因疫情相關遭到諸多指責，面臨來自國際社會的壓力，在此百年未有之大變局，如何突破外交困境，是今年兩會焦點議題。

第三，今年兩會召開時間正好就是蔡英文總統5月20日就職第二任期的隔天，可預期蔡英文5月20日談話，很快就會在中國大陸兩會上受到討論。兩岸關係自2016年5月後陷入僵局，迄今未解，最近兩岸當局又頻頻在疫情問題上針鋒相對，台海危局再現。中國國家主席習近平是否會在兩會期間發表涉台談話，對台是否更強硬，或者推出更多吸引台商台青的政策，都將深刻牽動兩岸關係未來走向。