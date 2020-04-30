今年第3「虎」 河北前副省長退休後被查

據中央紀委國家監委29日消息，今年70歲的河北省委前常委、副省長張和涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。張和是今年落馬的第三名省部級官員，而這三名「老虎」均是在4月被查。

南方都市報報導，張和自1969年參加工作後，曾在河北省唐山市任職30多年，歷任唐山市政府秘書長、市長、市委書記等職。2005年唐山曹妃甸工程上馬就是在張和任唐山市委書記期間。

2006年，張和升任河北省副省長，曾負責河北省南水北調工程建設工作，並在60歲卸任副省長、擔任政府顧問。

近期，中央紀委國家監委網站對外披露，今年一季度全國共處分省部級幹部十人。察時局梳理該網站資料發現，已公開的九人中，有四人是退休後被查。