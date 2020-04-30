習近平首度點名這省 令清查漏洞

中共總書記習近平29日在政治局常委會議上點名黑龍江省，要完善和加強疫情防控工作措施，抓緊排查漏洞、補齊短板，特別是加強醫院感染防控，全力以赴做好醫療救治。

在新冠肺炎疫情高峰期過後，與俄羅斯接壤的黑龍江省，卻先後受到來自俄羅斯、美國境外輸入病例影響，疫情有擴大之勢。這是習近平在疾情發生後，首度公開點名黑龍江省要加強防疫。

此外，習近平再度強調，要確保完成決戰決勝脫貧攻堅目標任務，全面建成小康社會。

央視新聞報導，中共中央政治局常務委員會29日召開會議，分析國內外新冠肺炎防疫形勢，研究部署完善常態化疫情防控舉措，研究確定支持湖北省經濟社會發展一攬子政策，由習近平主持並發表講話。

習近平說，境外的疫情爆發成長態勢仍在持續，中國外防輸入壓力持續加大，國內防止疫情反彈的複雜性也在增加。疫情防控「這根弦必須時刻繃緊」，絕不能前功盡棄。各地區、各部門要有針對性地加強「外防輸入、內防反彈」舉措，為經濟社會秩序全面恢復提供有力保障。

他強調，要抓好重點地區、重點群體疫情防控工作。除黑龍江外，湖北省和武漢市要繼續加強社區防控，完善應急預案，加強對治癒患者的關心和幫助；北京市要繼續落實重點防控任務。

根據報導，這項會議指出，中共中央研究確定了「支持湖北省經濟社會發展一攬子政策」，從財政稅收、金融信貸、投資外貿等方面明確了具體措施。有關部門要會同湖北省認真抓好組織實施，盡快落實到位。

會議強調，湖北省各級黨委和政府要在常態化防疫前提下，加快恢復生產生活正常秩序，加快復工復產、復市復業，扎實做好「六穩」工作。並要啟動一批重大項目，加快傳統基礎設施和5G、人工智慧等新型基礎設施建設。