美控疫情期間於南海展開挑釁活動 陸：言論顛倒黑白

美國駐越南大使近日表示，大陸利用各方關注新冠肺炎疫情之機在南海採取挑釁行動，對此大陸駐越南使館發言人今日表示，大陸致力於維護國家主權、主權權益和管轄權，維護南海地區和平穩定的立場堅定不移。而美方的言論是顛倒黑白、搬弄是非，目的是為其全球霸權戰略服務。

陸媒澎湃新聞引述微信公眾號「中國駐越南大使館」消息，大陸駐越南大使館表示，美方在有關問題上對中國的惡意攻擊，完全是顛倒黑白，充滿偏見和謊言，其目的是搬弄是非，企圖通過攪局干擾中國和地區國家對話協商的努力，破壞地區和平穩定，為美全球霸權戰略服務。

報導稱，病毒無國界，面對新冠肺炎疫情，世界各國休戚相關，命運與共，只有團結攜手，才能共渡難關。疫情發生以來，中方始終秉持人類命運共同體理念，在做好本國抗疫工作的同時，積極開展抗疫國際合作，在力所能及的範圍內向有需要的國家提供支援和幫助。國際社會對此早有公論。

報導表示，反觀美國，以一己之力淩駕於人類利益，公然違背應盡的國際義務，威脅停⽌向世衛組織繳納會費，熱衷於在國際社會製造分裂，這種做法嚴重損害國際抗疫合作，嚴重危害世界公共衛生安全。

報導指出，事實勝於雄辯，公道自在人心。美方企圖通過將疫情政治化、對中國和世衛組織汙名化轉嫁和推卸自身對美國人民和國際社會的防疫責任是徒勞的。陸方奉勸美方把精力放在自己應做的事情上來。