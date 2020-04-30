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北京驅逐美三家在港記者 港府：屬北京的外交事權

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸外交部發言人耿爽。圖／取自大陸外交部網站
大陸外交部發言人耿爽。圖／取自大陸外交部網站

大陸外交部在3月18日驅逐美國三家媒體記者，並禁止其在大陸及港澳工作。香港特區政府政制及內地事務局局長曾國衛近來表示，這是屬於北京依據「一國兩制」與「基本法」享有的外交事權。

據港媒綜合報導，曾國衛指出，相關措施是針對中國媒體受到美國政府不合理打壓而作出的對等反制措施，是中央政府針對美方行為採取的反制措施，屬於中央政府依據「一國兩制」和「基本法」享有的外交事權。

曾國衛同時強調，港府一直堅決維護並尊重新聞自由，並稱新聞自由是受到「基本法」保障的基本權利。現在約有80家海外媒體機構在香港設有辦事處，與本地媒體同樣自由運作。

他稱，按照「基本法」，港府對世界各國或各個地區的人員入境、逗留和離境實行出入境管制。

香港 一國兩制 北京

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