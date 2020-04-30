武漢封城記錄「方方日記」 怎掀愛國戰火？

「打倒方方！打倒《方方日記》！」居住在武漢的中國作家方方，封城期間每天在微博上記錄生活點滴與時事觀察，結果卻因4月授權給歐美出版，被質疑「家醜外揚」引爆一連串輿論混戰。方方也因此被扣上「漢奸」、「反革命」與「賣國賊」的帽子。

一波波的愛國出征言論裡，方方被質疑寫出武漢封城期間出現的各種悲傷醜惡故事，「給美國人做攻擊中國的武器」，針對日記內容的各種造假懷疑外，同時將方方打成了「國家敵人」。

聯合新聞網「轉角說」報導，平時不注重「真實資訊」的網路小粉紅，突然間竟在意起歷史與事實的考究；矛盾的言論行為，是在中國「抗擊疫情」弘揚正能量的大旗下，不得不卻也必然的輿論風向。加上官煤環球時報總編胡錫進針對方方授權美國、德國出版日記的事件大作文章，又開始一輪胡方二人的互罵交戰。

換風向 演變文字大戰

方方於1955年在南京出生，但自小定居在武漢，過去擔任湖北省作家協會主席，更曾獲得魯迅文學獎、百花文學獎等，是中國當代知名的寫實主義作家，而其2016年的《軟埋》，因內容涉及50年代中國土地改革的批判，曾引發爭議，甚至出現所謂「極左」對方方的撻伐。

2020年1月，新冠肺炎疫情爆發，中國官方逐漸加強封鎖力道，1月23日武漢進入封城狀態。方方於是從1月25日開始在微博上更新日記，紀錄封城期間的生活雜感與所見所聞，也就是後來所謂的《方方日記》。她總計寫下約13萬字，吸引不少網友前來觀看、留言。

當時連官媒中新社也專訪方方，讚揚《方方日記》「以平實生動的語言、敢言直言的風格感染著每一位讀者。」但後來誰都沒想到，這樣所謂平實生動的文字，竟會演變成一場關乎國家興亡的文字大戰。

引罵聲給洋人送砲彈

2月的「李文亮之死」，讓整個中國輿論出現微妙變化。一方面中國的社群言論極為激憤、甚至出現要求言論自由的呼聲，另一方面中國透過微博特定許可的帳號洗言論風向，把李文亮醫師吸納回國家論述的體系裡；但方方的日記中，卻也指出了李文亮事件背後的問題，以及對於隱匿疫情所造成的惡果，同時便引來了批評。

開始有言論認為，方方不僅打擊醫護人員的士氣，也讓武漢的「家醜外揚」。方方對此回應，日記只是她個人情緒的抒發，「恨我和罵我如果就是他們的快樂，那我就成全他們好了。」但是過沒多久，《方方日記》又因為「出版風波」，讓輿論的攻擊變得更加激烈。

美國的漢學家白睿文（Michael Berry）在微博看過方方日記後，於2月初開始跟她接洽出版事宜。根據方方的說法，她起初回絕了各出版商的提議，直到2月下旬，方方才決定將版權交給白睿文，並確認《方方日記》的美國版權。

4月8日，《方方日記》的美國預售版本在Amazon上架，並且在封面上可看到《方方日記》的英文版以「Wuhan Diary」（武漢日記，德文版亦同）為名。結果這個率先在海外出版的決定，讓中國輿論幾乎爆炸性的攻擊，指責方方拿武漢封城吃人血饅頭。

「這個敏感時刻出版，不是給洋人遞刀子、送砲彈嗎！」網友質疑。官媒環球時報總編胡錫進也加入戰局，把風向定調成「方方自私圖謀」。胡錫進批評，現在這種敏感時機讓美國出版，會被有心人士利用，「在未來的風浪中，中國人民，包括那些曾經支持了方方的人，將用我們多那麼一分的利益損失來為方方在西方的成名埋單。」胡錫進的一番言論，帶動大量網友加入撻伐方方，值得留意的是，批評言論裡出現了許多「國家敵人」、「反革命」等有如文革式的語言。

論真實 被疑創作虛構

現實中，方方也面臨到死亡威脅。4月14日，武漢市區貼出一張大字報，認為方方「做著嚴重傷害國家的事情」，要她交出所有財產，出家為尼或以死謝罪，否則將以「中華民族的古樸俠義方式」對她文攻武伐。

在批評聲浪中，有網友紛紛就《方方日記》描述的內容提出質疑與「罪狀」：認為方方不僅在封城期間使用特權；且在不得出門之下，方方的防疫前線消息內容真實性為何？其所使用的日記文體，是否存在創作、虛構成分？

1月30日，方方在日記中曾提到，洪山交管局當中一名「肖警官」，曾開車載著其新加坡籍姪女前往機場順利搭機撤離。因此輿論指出，在武漢全市的交通封鎖之下，方方的姪女為何能搭機離開，甚至還利用特權讓值勤警官服務其個人事務。

後續方方在微博發表聲明，姪女新加坡派機撤僑的對象，且當天是「輔警小肖」利用晚上休息時間，開著個人車輛提供協助，這只是為急難中的百姓解困，並非特權。

「今天有個消息，讓我很難過：畫家劉壽祥清晨去世。而更讓我心碎的，是我的醫生朋友傳來一張圖片。這讓前些天的悲愴感，再度狠狠襲來。照片上，是殯葬館扔得滿地的無主手機，而他們的主人全已化為灰燼。」方方在2月23日如此寫道。

輿論質疑，在封城禁令下，方方根本不可能在防疫現場，卻刻意捏造疫情慘況，即便真有此事，方方為何不敢公布「無主手機」照片？方方無奈地回擊，日記僅是她抒發情緒的管道，並非新聞報導，而且在未經同意、擔心朋友安危的情況下，她不願公開照片；但在這之後，網路上又出現假冒方方提供「偽造照片」，表示方方以「賣場手機照」來混淆大眾。

一言堂 消滅溫和批評

儘管方方在發表日記內容時「曾遇到一些問題」，因此微博上的日記並不齊全，但因為有將資料全數備份，現在在網路上，依然可以看到《方方日記》的全文，並且預計8月會在美國出版。在中國網路社群上，有人以此文字表達對方方日記爭議的看法：

「在消滅了尖銳的批評之後，溫和的批評就成了最刺耳的聲音，然後被消滅掉。在批評被消滅後，調侃成了無法容忍的聲音，然後被消滅掉。在聲音都被消滅之後，沉默又被視為無聲的反抗——接著就會要求讚美，然後消滅那些讚美得不起勁的。最後大家用力鼓掌，掌聲無法停下來，因為誰先停止鼓掌，誰就先被消滅...」

方方雖然在受訪時強調，在輿論攻擊下她並沒有精神崩潰，但是無論對郭晶又或是方方而言，她們僅僅是以日記形式書寫「武漢封城」日常，而且在世界各地疫情較嚴重的地區，也有不少人選擇同樣方式記錄當下，她們卻被以「國家利益」作為威脅，遭到輿論群起撻伐。疫情之下為了維穩，是不是連溫和的聲音也會被消滅？緊接著還會消滅什麼？不斷收緊的言論自由管控與失序的輿論攻擊，也令方方感到憤怒與恐懼。