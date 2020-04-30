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疫情已控制 大陸全國兩會5月21、22日登場

聯合報 / 記者賴錦宏羅印冲／綜合報導
因疫情推遲兩個多月的大陸全國政協、人大會議確定於5月21、22日召開。圖為北京天安門前戴著口罩的武警和城樓上的毛澤東像。 （歐新社）
因疫情推遲兩個多月的大陸全國政協、人大會議確定於5月21、22日召開。圖為北京天安門前戴著口罩的武警和城樓上的毛澤東像。 （歐新社）

因新冠肺炎疫情推遲了兩個多月的大陸全國政協、人大會議（全國兩會），確定在五月廿一日、廿二日召開。大陸恢復召開「全國兩會」，代表大陸當局對疫情防控有一定把握。據香港01報導，大陸全國人大香港代表譚耀宗轉述，大陸全國人大常委會委員長栗戰書昨表示，今年大陸全國人大會議「綜合考慮各方因素」，已做出總體防控預案，「可以放心」。

新華社報導，大陸十三屆全國人大常委會第十七次會議昨天指出，當前疫情防控形勢轉好，經濟社會生活逐步恢復正常，適時召集十三屆全國人大三次會議的條件已具備，決定於今年五月廿二日在北京召開。與此同時，大陸全國政協十三屆三次會議也將於五月廿一日在北京召開。

「全國兩會」是中國大陸一年一度的重要政治會議，自一九九○年代以來，形成在三月舉行的慣例，會期大約兩周，今年因新冠肺炎疫情影響，延後舉行，預料會期也將會較往年縮短。

每年兩會的主要議程大致是：大陸總理就當年施政發表政府工作報告，財政部門發表年度預算和決算報告，最高人民法院和最高人民檢察院工作報告以及審議相關法案。其中，政府工作報告發布的經濟目標和任務、預算案中的國防和維穩預算等，因涉及中共政策方向，是全球媒體關注的焦點。

此外，由於防控疫情，近日舉行的大陸十三屆全國人大常委會第十七次會議，採用「視訊出席」和「現場出席」的形式進行，外界因此猜測今年「全國兩會」可能也會用部分視訊形式。儘管中共官方並未說明會議進行的形式，但能確定兩會召開的日期，顯示北京已控制疫情。兩會的召開也給予大陸民眾信心，宣告疫情已經過去，生活和經濟活動逐漸恢復正常。

同樣因疫情被推遲的大陸部分地方兩會，例如雲南省，就在北京當局宣布「全國兩會」日期後，也宣布該省人大將於五月十日召開，四川省則在五月九日進行。浙江的溫州、麗水、寧波已陸續於四月底召開，山西省多個城市則用視訊連線形式召開。

疫情 全國人大 北京

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