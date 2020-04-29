聽新聞
test
0:00 / 0:00
習近平：防疫這根弦 須時刻繃緊
中共中央政治局常委會昨天舉行會議，中共總書記習近平在會上表示，疫情防控這根弦必須時刻繃緊，絕不能前功盡棄。他並點名黑龍江省，要抓緊排查漏洞、補齊短板，特別是加強醫院感染防控。
新華社報導，習近平再次強調，大陸各地區各部門要有對性地加強外防輸入、內防反彈舉措，鞏固防控戰果，為經濟社會秩序全面恢復提供有力保障，確保完成決戰決勝脫貧攻堅目標任務，全面建成小康社會。
習近平指示黑龍江省要完善和加強防控工作措施，抓緊排查漏洞、補齊短板，特別是加強醫院感染防控，全力以赴做好醫療救治。湖北省和武漢市要繼續加強社區防控，完善應急預案，加強對治愈患者的關心和幫助。北京市要繼續落實重點防控任務。
會議指出，中共中央研究確定了支持湖北省經濟社會發展一攬子政策，從財政稅收、金融信貸、投資外貿等方面明確了具體措施。湖北省各級黨委和政府要在常態化疫情防控前提下，加快恢復生產生活正常秩序，扎實做好「六穩」工作，落實「六保」任務。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言