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習近平：防疫這根弦 須時刻繃緊

聯合報 / 記者陳言喬／綜合報導
習近平29日主持政治局常委會，要求疫情防控這根弦必須時刻繃緊，絕不能前功盡棄。圖為上周習近平在西安考察調研。 （新華社）
習近平29日主持政治局常委會，要求疫情防控這根弦必須時刻繃緊，絕不能前功盡棄。圖為上周習近平在西安考察調研。 （新華社）

中共中央政治局常委會昨天舉行會議，中共總書記習近平在會上表示，疫情防控這根弦必須時刻繃緊，絕不能前功盡棄。他並點名黑龍江省，要抓緊排查漏洞、補齊短板，特別是加強醫院感染防控。

新華社報導，習近平再次強調，大陸各地區各部門要有對性地加強外防輸入、內防反彈舉措，鞏固防控戰果，為經濟社會秩序全面恢復提供有力保障，確保完成決戰決勝脫貧攻堅目標任務，全面建成小康社會。

習近平指示黑龍江省要完善和加強防控工作措施，抓緊排查漏洞、補齊短板，特別是加強醫院感染防控，全力以赴做好醫療救治。湖北省和武漢市要繼續加強社區防控，完善應急預案，加強對治愈患者的關心和幫助。北京市要繼續落實重點防控任務。

會議指出，中共中央研究確定了支持湖北省經濟社會發展一攬子政策，從財政稅收、金融信貸、投資外貿等方面明確了具體措施。湖北省各級黨委和政府要在常態化疫情防控前提下，加快恢復生產生活正常秩序，扎實做好「六穩」工作，落實「六保」任務。

習近平 中共 疫情

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