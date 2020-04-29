習近平：疫情防控這根弦必須時刻繃緊，絕不能前功盡棄

中共中央政治局29日召開常委會，習近平主持會議，會上分析大陸國內外新冠肺炎疫情防控形勢，研究部署完善常態化疫情防控舉措等。習近平表示，疫情防控這根弦必須時刻繃緊，絕不能前功盡棄。

新華社報導，習近平講話指出，在黨中央堅強領導和各方面大力支持下，在湖北人民特別是武漢人民積極參與配合下，經過艱苦卓絕的努力，湖北保衛戰、武漢保衛戰取得決定性成果，全國疫情防控阻擊戰取得重大戰略成果。這確實來之不易。

他說，當前，境外疫情暴發增長態勢仍在持續，外防輸入壓力持續加大，國內防止疫情反彈的複雜性也在增加。疫情防控這根弦必須時刻繃緊，絕不能前功盡棄。各地區各部門要抓緊抓實抓細常態化疫情防控，有針對性地加強外防輸入、內防反彈舉措，不斷鞏固防控戰果，為經濟社會秩序全面恢復提供有力保障，確保完成決戰決勝脫貧攻堅目標任務，全面建成小康社會。

習近平指示黑龍江省要完善和加強防控工作措施，抓緊排查漏洞、補齊短板，特別是加強醫院感染防控，全力以赴做好醫療救治。湖北省和武漢市要繼續加強社區防控，完善應急預案，加強對治愈患者的關心和幫助。北京市要繼續落實重點防控任務。各地要落實和完善常態化疫情防控舉措，繼續堅持必要的人員管控和健康監測措施，指導企事業單位和各類公共場所落實防控要求，引導群眾做好必要的個人防護。「五一」期間要做好交通工具場站消毒通風等工作，加強景區疫情防控。要有序推進學校復學復課，壓實學校主體責任，確保師生身心健康。

會議要求，有針對性加強輸入性風險防控工作，繼續加強對境外中國公民的關心關愛，守住口岸防控和入境集中隔離防線，提高外防輸入的精準性和有效性。要深化疫情防控國際合作，繼續向有關國家提供力所能及的幫助，加強防疫物資質量監管，繼續為國際抗疫合作作出積極貢獻。

會議指出，在疫情防控中，湖北省特別是武漢市人民作出了很大貢獻，付出了很大犧牲，經濟社會發展和民生保障面臨的困難較大。黨中央研究確定了支持湖北省經濟社會發展一攬子政策，從財政稅收、金融信貸、投資外貿等方面明確了具體措施。有關部門要會同湖北省認真抓好組織實施，儘快落實到位。

會議強調，湖北省各級黨委和政府要深入貫徹落實習近平總書記重要講話精神和黨中央決策部署，主動作為、奮發有為，充分激發廣大幹部群眾的積極性、主動性、創造性，在常態化疫情防控前提下，加快恢復生產生活正常秩序，扎實做好「六穩」工作，落實「六保」任務。

要做好保居民就業、保基本民生工作，幫助群眾解決就業、社保、醫保、就學等方面的實際困難，落實好特殊困難群體兜底保障政策。要堅決打贏脫貧攻堅戰，確保貧困人口全部脫貧。

要加快復工復產、復市復業，幫助解決企業特別是中小微企業面臨的困難，促進汽車製造、電子信息、新材料、生物醫藥等支柱產業恢復發展，穩住經濟基本盤。

要啟動一批重大項目，加快傳統基礎設施和5G、人工智能等新型基礎設施建設。要搶抓早稻等農業生產，拓寬農產品銷售渠道，促進農民增收。要加強公共衛生等應急體系建設，提高應對處置重大突發事件的能力。