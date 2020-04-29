港人滯留巴基斯坦 港府30日派專機接回

香港當局將在30日派遣專機接回滯留巴基斯坦的港人回港，首批將接回300人，他們回港後需要在檢疫中心隔離14天。

保安局發言人今天說，這批人明天將會搭乘專機從伊斯蘭馬巴德出發，當天下午抵港，抵港後先接受2019冠狀病毒疾病測試，然後到檢疫中心隔離。

為應對疫情，巴基斯坦政府自3月底禁止所有國際航班升降，令身處當地的港人無法透過一般途徑自行回港。

截至28日，當局成功聯繫上1600名滯留巴國的港人，在中國外交部和巴國駐港總領事館的協助下，港府成功安排專機起飛，並首先安排有特殊需要人士包括病患、孕婦等搭乘專機回港。

但搭乘專機的人費用自付，每人繳付港幣6000元（約新台幣2萬2800元）。

除了巴基斯坦外，印度政府也自3月底禁止所有國際航班升降。截至28日，香港當局成功聯繫了滯留當地的3100名港人。

港府正安排派出專機接回滯留印度的港人及巴基斯坦餘下港人回港。

一般相信，上述滯留印度和巴基斯坦者為印度裔和巴基斯坦裔港人。