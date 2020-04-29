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經濟脅逼？澳洲喊查病毒源頭 中大使：中國人恐不買澳牛

世界日報 / 中國新聞組／北京29日電
中國肺炎疫情--澳提議開展新冠肺炎獨立調查耿爽答記者7連問 葉玉鏡
中國肺炎疫情--澳提議開展新冠肺炎獨立調查耿爽答記者7連問 葉玉鏡

新冠肺炎疫情全球肆虐，澳洲多名官員呼籲派專家組到中國調查是否為病毒源頭，中國駐澳大使成競業日前接受澳媒採訪時揚言，澳洲恐因此失去中國市場，中國人民可能因此不買澳洲牛肉和紅酒、不送子女到澳洲留學。對此，澳洲外長表示，拒絕中國經濟脅逼。

綜合媒體報導，澳洲近日呼籲世界衛生組織（WHO）所有成員國支持獨立調查新冠病毒的起源與傳播，目前正在遊說世界各國領袖。成競業接受澳媒採訪時稱，澳洲政府最近的所作所為可能引起中國民眾不滿，中國人民可能因此不買澳洲產品、不進澳洲大學。

成競業警告，澳洲要求調查行為相當「危險」，「一般民眾可能會說：『我們為何該喝澳洲的葡萄酒？吃澳洲的牛肉？』」未來中國觀光客對於拜訪澳洲可能會「三思」，「學生家長也會想（澳洲）這兒是否為把孩子送來求學的最佳地點」等。

澳洲外長佩恩則發布聲明表示，「我們拒絕任何人暗示經濟脅逼適合用來回應對於這類評估的呼籲。」成競業又回應，報導具有誤導性，要求澳方停止政治操弄。

環球網報導，中國外交部記者會上，有澳洲媒體問起，並沒聽到如成競業所聲稱的「中國民眾對澳洲不滿」。中國外交部發言人耿爽則反問「建議上一下中國的網絡，很多人老批評中國的網絡不自由不開放，你上網看看中國普通民眾對當前中澳關係、對澳方最近言行的反應和評論。」

這名澳媒記者表示，他沒有在中國現實社會聽到普通民眾對澳洲不滿。耿爽則回應，「如果你在真實世界中沒有聽到（這些）言論，證明你的接觸面還不夠廣」。

另外，有外媒提問，澳洲外交部對中國的經濟脅迫提出抗議，中方如何評論。耿爽則稱，成競業的表態是對澳方近來的一些錯誤言行引起中國人民不滿的擔憂，也是對兩國關係可能受到影響的擔憂，作為中國駐外大使，他當然有權利表達這種擔憂，「這有什麼問題嗎？我不知道所謂『經濟脅迫』的說法從何談起？」

澳洲 外交部

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