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中：美艦進西沙領海挑釁 促精力放在防疫

世界日報 / 中國新聞組／北京29日電
中美戰不休/共軍：美艦今擅闖西沙領海挑釁 極易引發不測事件 呂佳蓉
中美戰不休/共軍：美艦今擅闖西沙領海挑釁 極易引發不測事件 呂佳蓉

解放軍南部戰區發言人李華敏28日聲稱，美國海軍貝瑞號導彈驅逐艦「非法闖入西沙領海」，南部戰區組織海空兵力全程對跟蹤監視，查證識別，並予以警告驅離，並稱美方此舉是挑釁，極易引發不測事件，敦促美國把精力放在國內防疫，停止不利和平的軍事行動。

本報系聯合報報導，李華敏表示，美方此舉是挑釁行徑，嚴重違反國際法準則，嚴重侵犯中國主權和安全利益，人為增加地區安全風險，極易引發不測事件，與當前國際社會合力抗疫的氛圍格格不入，與南海地區國家保持南海和平穩定的共同意願格格不入。

李華敏指出，中方敦促美方把精力放在本國疫情防控，為國際抗疫多做有益的事，立即停止不利於地區安全與和平穩定的軍事行動。戰區部隊將堅決履行職責使命，堅決維護國家主權安全，堅定維護南海和平穩定。

中央社報導，中國國務院日前宣布，批准海南省三沙市設立西沙區和南沙區，西沙區人民政府駐永興島，管轄西沙群島島礁及其海域，代管中沙群島島礁及海域；南沙區人民政府駐永暑礁，管轄南沙群島的島礁及其海域。

同樣主張擁有相關島嶼主權的越南，隨即指控中國嚴重侵犯主權；菲律賓近日則指控中國軍艦以射控雷達（radar gun）瞄準一艘在南海巡航的菲國軍艦，南海情勢再度升高。本次被中國指控闖入領海的貝瑞號，23日曾由北向南航經台灣海峽。

南海 國軍 軍艦

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