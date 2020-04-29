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港民今下午發起「和你lunch」活動 約30人參與
香港網民今日下午一點發起「和你lunch」活動，在中環置地廣場聚集，現場約有30名男女參與，有些網民手持「光復鄉港、時代革命」的標語並唱歌。
據港媒報導，昨日中環國際金融中心商場昨晚再有人聚集，約有百人在商場中庭聚集，示威者高呼口號與唱歌，大批防暴警察進入商場驅散人群，多人被控違反禁聚令。
現場亦有保安舉起告示牌，提醒切勿4人以上聚集、保持安全距離、每人要相隔1.5公尺。下午1時半，港警進入商場，警告聚集人士違反限聚令，呼籲立刻離開，港警逗留約15分鐘後離去，在場人士亦和平散去。
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