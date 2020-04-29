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鍾南山：大劑量維生素C治重症 臨床證明有效
中國工程院院士鍾南山在一場展會上稱，今次抗擊新冠肺炎疫情中，有兩家醫院嘗試用大劑量維生素（維他命）C對重症患者進行治療，臨床證明是有效的。
中新網報導，「刺梨防治呼吸疾病產學研聯合攻關組」28日在廣州成立，該攻關組由貴州省呼吸疾病研究所與廣藥集團共同成立，中國工程院院士鍾南山領銜。2020年貴州刺梨產業發展論壇當天在廣州舉行，中國工程院院士鍾南山出席上述會議。
香港大公報報導，鍾南山在會上表示：「維生素C的補充對人體十分重要，我以前年輕當運動員時，幾乎每天都要補充維生素C。」今次疫情也有臨床證明，大劑量維生素C對重症患者治療是有效的。而作為貴州高原的野生特產，被稱為「維生素C之王」的刺梨是所有水果中維生素C含量最高的，具有較高的營養價值和保健作用。
另據澎湃新聞報導，當前，全球新冠肺炎病例已突破300萬，全球疫情拐點大概什麼時候出現？鍾南山表示，這要看國外疫情發展的形勢，關鍵是要看美國的情況。他預測，今年五月底或許是一個重要時間節點。
鍾南山還表示，氣溫上升對病毒傳播有一定的抑製作用。
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