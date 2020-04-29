學生報刊登詩暗示美播毒挨轟 稱被盜用刊號

疫情當前，繼抗疫兒歌「方艙醫院真神奇」之後，中國發行量最大的中學生報紙「中學生導報」近日刊登一首詩作直指「新冠病毒回美國」，再惹爭議。有媒體痛斥，應讓「毒詩」遠離孩子。惟該報編輯部隨後發聲明，稱網上轉載刊物是盜用該報刊號的非法行為。

北京日報微信公眾號報導，有網友28日爆料，中學生導報日前刊登了一篇題為「新冠病毒終於哭了」詩作。該詩作以擬人化手法，以新冠病毒的口吻，講述這一病毒在中國遇到重重壁壘，側面讚揚中國政府的防疫措施。

該詩內容寫道：「我要走了。我要回美國去，回到美國我就到家了…真後悔到中國來。在這裡我實在是混不下去了。中國的山太多，什麼火神山、雷神山、鍾南山…；中國政府太狠，說封城就封城，中國白衣天使太玩命，爭著逆行，前赴後繼，實在太厲害啦！」

公開資料顯示，中學生導報是由中學生導報社主辦、蘭州日報社主管的全國統一發行的教輔類報紙，創辦於1980年。

香港01報導，詩作在網上引發一面倒的批評聲浪。有網友嘲諷稱，「這是恐怖童謠吧」、「反美教育從小抓起？」、「洗腦從小開始」、「這樣的毒精神食糧我們不要。」

新京報刊發署名評論稱，這首詩確實有「毒」，不僅充滿洋洋自得、沒有同情心，還挑起對立和仇恨，培養孩子的仇恨意識，「居然能夠刊登在正規教輔上，堂而皇之進入校園，不啻為對『教育』二字的污蔑。」

評論認為，災難就是災難，不該有任何歌頌和美化，將災難描成好事的三觀扭曲作品，也不該出現在校園的報紙上。不過，這篇評論在網上已被刪除。

對於引發輿論反彈，環球網報導，該報主管報社蘭州日報社28日下午發表聲明，稱報刊號遭人惡意盜用，相關詩作並非中學生導報編輯部選登。

聲明還強調，受疫情影響，中學生導報2020年沒有出版任何有關高考的專版、專刊。