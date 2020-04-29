「不要丟下我」援鄂護士張靜靜火化 5歲女兒大哭爆作假？

山東省第一批支援湖北醫療隊員、山東大學齊魯醫院護士張靜靜的遺體27日在濟南火化。網上流傳影片瞬間成熱搜，影片中張靜靜5歲的女兒抱住爸爸放聲大哭：「媽媽不要丟下我」，場面哀戚。不過，該影片隨即被網友舉報疑似「造假」。

澎湃新聞報導，生於1987年的張靜靜於1月26日隨山東省第一批援鄂醫療隊抵達湖北，完成援鄂任務後於3月21日隨隊離鄂返回濟南，按規定集中隔離醫學觀察14天期滿，即將返家休息時，突發心臟驟停，於4月6日逝世。

消息引起輿論關注，當地官方和所屬山東大學齊魯醫院表示，將妥善處理張靜靜的善後事宜。

張靜靜在援鄂期間，丈夫韓文濤正在非洲援助，未能來得及趕回去看妻子最後一面。經過中國外交部、山東省委省政府的協調，4月11日韓文濤搭機返回中國，次日先落地西安檢疫。

韓文濤說：「家人對張靜靜的去世悲痛不已，為她捨小家顧大家的家國情懷感到自豪。作為丈夫，將承擔起照顧老人的責任，把孩子培育成材。」

央視新聞報導，按照疫情防控規定，經親屬商議，張靜靜後事處理一切從簡，不舉行告別儀式，不開追悼會。

4月27日上午，張靜靜的遺體在濟南火化。與此同時，網上流傳一段影片，內容提到，張靜靜5歲的女兒抱住爸爸放聲大哭：「媽媽不要丟下我」，引起網友討論。有網友稱「聽到孩子的哭喊心都碎了」、「這樣撕心裂肺的話從5歲小孩的嘴裡說出來，簡直是世間最悲慘的語言。」

惟影片引發關注之際，有網友提出質疑，「這個影片明明是北京世紀壇醫院援鄂醫療隊一位醫師回家時擁抱女兒的影片，居然變成張靜靜遺體告別儀式上5歲女兒痛哭。」

有網友表示「看了新聞我也流淚了。我沒有不尊重張靜靜的意思。甚至非常同情和欽佩她。也希望寶寶能健康快樂成長。但是，這個哭喊確實是後期配音。我不知道面對這樣的英雄，用這種配音煽情有什麼意義。逝者已逝，願她的家人堅強。」