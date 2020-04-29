美議員要求龐培歐執行香港法案 陸：執意實施將反制

美國一批議員致信國務卿龐培歐，敦促全面執行「香港人權與民主法案」，對此，大陸外交部駐港公署今日表示，這是赤裸裸干預香港事務和中國內政，並稱若美方執意通過實施法案干預香港事務、破壞香港繁榮穩定，陸方必將採取堅決有力反制措施。

該發言人批評，公開信顛倒黑白、不分是非，對黎智英、李柱銘等禍國亂港分子組織、參與非法集會、藐視和破壞香港法治秩序視而不見，對反對派議員濫用權力、癱瘓立法會運作、搞政治攬炒的罪惡行徑避而不談，卻打著和平抗議、法定特權的幌子，公然為反中亂港分子張目撐腰、包庇開脫罪責，大肆歪曲基本法，妄圖以高度自治權否認中央全面管治權，甚至倒打一耙，將侵蝕香港高度自治、違背「基本法」的髒水潑向中央政府。

該發言人指出，其本質就是想把香港變成獨立、半獨立的政治實體，打「香港牌」遏制中國發展，再次充分暴露包括美一些政客在內的外部勢力是長期威脅香港同胞安居樂業、破壞香港繁榮穩定、損害中國國家主權安全的禍源亂根。

發言人指出，美反華勢力企圖借所謂「香港人權與民主法案」，以自身國內法干涉別國內政，威脅出臺制裁措施，是對國際法和國際關係基本準則的嚴重踐踏，是對廣大香港同胞共同和根本利益的嚴重損害，也是對包括美方在內國際持份者在港利益的公然破壞。